Alessandro Lequio afirma que lo ocurrido es "muy triste"

Era la reacción más esperada. Después de su mutismo durante las vacaciones de Semana Santa, cuando las novedades sobre la nieta de Ana Obregón no han cesado, eran muchas las preguntas para Alessandro Lequio que, finalmente, ha roto su silencio para confesar que está siendo "muy triste" para él.

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado", ha subrayado. "Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida, cada uno lleva el luto como puede y como quiere", ha dicho en 'El programa de Ana Rosa'

Hace una semana ya dejó clara su forma de afrontar la pérdida de su hijo. "Yo lo vivo de una manera más íntima y Ana, de una manera más abierta", decía, al tiempo que apuntaba que "la gente que me conoce y conoce la relación que yo tenía con mi hijo puede entender cómo estoy".

Ahora, en una intervención en la que los silencios han hablado tanto como las palabras, el conde italiano ha continuado argumentando su postura: "Cuando mi hijo murió, el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos, mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he comentado lo que yo sentía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo. No voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido".

La nieta

El nacimiento de la nieta de Ana Obregón gracias a la conservación del semen de su hijo, fallecido hace casi tres años, y a haber recurrido a un vientre de alquiler, ha supuesto un tsunami para Lequio que quiere que lo dejen fuera todo el revuelo mediático. "Quiero que se olviden de mí", ha dicho. "Es algo que se revive. Me produce tristeza y rabia que mi hijo, una vez más, sea protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero es que no puedo encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo porque duele". El italiano solo ha pedido poder vivir este momento en la "intimidad más profunda" porque no quiere compartirlo con nadie. "No lo hago con mis amigos. ¡Mis amigos íntimos no me preguntan! ¡No lo hacen! ¡No lo hace mi familia! Pido respeto, ya está. Simplemente, que cada uno haga lo que quiera", ha recalcado.

También ha llamado especialmente la atención su opinión sobre el nombre de la recién nacida, Ana Sandra Lequio Obregón. "Yo creo que Lequio es nombre", ha dicho, en lo que se ha entendido como un modo de desligarse de la niña en lo que a lazos familiares se refiere.

Sobre su posible mala relación con Ana Obregón, también ha querido zanjar la polémica: "No hay ninguna mala relación. No hay nada que interpretar, todo bien. Paz y amor", ha dicho. Eso sí, cerrando la frase con un "cada uno con lo suyo", que ha marcado una clara línea divisoria entre la nueva vida de Ana Obregón y la suya.