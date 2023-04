Piqué se defiende de las críticas de Shakira: "No pensamos en las consecuencias a nivel mental"

Gerard Piqué ya no se calla. El exfutbolista había guardado relativo silencio tras los múltiples dardos lanzados por Shakira durante los últimos meses, en los que la colombiana ha cargado en forma de canciones contra la que fue su expareja y su nueva novia, Clara Chía.

El exjugador del FC Barcelona por primera vez ha decidido defenderse y, en un directo con Gerard Romero, presidente de Jijantes FC, ha hecho alusión a cómo le han afectado estos meses a su salud mental. Aunque no ha dicho mucho, porque "es un tema personal", sí ha mostrado su descontento con ciertas actitudes de la colombiana.

"Es un tema personal. El tema de tirar 'beef', que es la moda. Pero no pensamos las consecuencias a la persona que se lo tiran. Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona", declara Piqué.

Graves consecuencias mentales

El deportista ha querido señalar que recibir tantas críticas puede afectar gravemente a la salud mental de quien las recibe, llegándose incluso a plantearse acabar con su vida. "¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?", lamenta. "Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí", continúa.

Piqué ha decidido tomarse las malos comentarios con filosofía. "No sabes el 'hate' que he recibido de gente que es fan de ella, barbaridades, pero no me importa nada, cero. Porque es gente que no conozco de nada", argumenta. "Son como robots".

Para finalizar, y viendo todo lo que había dicho sobre su ex, el exdeportista lanzaba una reflexión en forma de arrepentimiento. "Creo que me he pasado", se sinceró.

Mientras tanto, Shakira ha tomado la decisión de mudarse a Miami con sus hijos tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja Gerard Piqué, confirmaron este sábado a Efe fuentes cercanas a la cantante.

El viaje se ha retrasado varias veces por la necesidad de llegar a un acuerdo con Piqué sobre la custodia de los dos hijos y por los problemas de salud de los padres de Shakira, que viven en Barcelona y también se trasladarán a Miami. Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre para que la artista se quedase a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.