Bizarrap saca un nuevo tema junto a Arcángel, con referencias a cómo Shakira "mató" a Piqué

Bizarrap ha vuelto a sacar una colaboración tras el éxito que tuvo la sesión número 53 con Shakira, una canción que estaba llena de dardos a su expareja, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía. Esta vez, el productor argentino ha contado con la presencia del rapero estadounidense -criado en Puerto Rico- Arcángel.

En la nueva canción hay varias referencias a la anterior colaboración de la colombiana. "Descansé un par de año', volví y me pegué. 'Matándolo' como Shakira a Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé (Yeah). Yo sé que les duele, duele", canta Arcángel en su canción con Bizarrap.

La canción de Arcángel se centra en su larga trayectoria hasta llegar a ser uno de los músicos latinos más escuchados en todo el mundo. "Yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje. Los seguí matando y me pidieron que la baje otra vez. Le pedí al contable un millón pa' gastar este mes", dice durante el estribillo.

Siguiendo los pasos de Shakira, el estadounidense no se ha cortado a la hora de lanzar numerosas pullas a sus enemigos. "Quieren verme hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar". "Yo sé que les duele verme acá arriba", canta. También ha aprovechado para referencias a otros famosos. "Este 'flow' legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha", afirma el rapero.

La sesión número 54 acumula más de 8 millones de visualizaciones 10 horas después de su estreno en YouTube. Todo apunta a que, como ya viene siendo costumbre para Bizarrap, pronto se colará en las listas de éxitos de las plataformas musicales.