Las redes cargan contra Georgina por sus declaraciones en ‘El Hormiguero’: los mejores memes

Su visita a ‘El Hormiguero’ había generado una gran expectación. Era la primera vez que Georgina Rodríguez acudía al plató de un programa en directo. Vistiendo un ajustado vestido negro y luciendo espectaculares joyas, la modelo, empresaria e 'influencer' fue invitada este miércoles coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de ‘Soy Georgina’, el ‘reality’ que protagoniza en Netflix.

La de Jaca arrancó su entrevista con Pablo Matos con evidentes muestras de nerviosismo. Unos nervios que le jugaron alguna mala pasada a la hora de explicar alguna de sus anécdotas -del cómo conoció a Cristiano al gato que se coló en su casa y acabó durmiendo en su cama. Pero más allá de los nervios -que pueden ser entendibles al tratarse de un programa en directo de máxima audiencia-, lo más comentando por los tuiteros que siguieron el programa fueron algunos de los titulares que dejó: del “soy mundial", como se calificó a sí misma al inicio de la entrevista, al “soy afortunada al ser elegida por Cristiano”, de quien dijo que “no es muy materialista" a pesar de haberle regalo tres coches. “Ya no le regalo más, ya no es original", precisó. Y añadió: "Este año, para mi cumpleaños, me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos. Me sentí súper feliz".

Pero hubo mucho más. Una de las frases más comentadas surgió en referencia a la educación de sus hijos. Cuando los niños no quieren comer más confesó que a veces les pone "vídeos de niños que no tienen comida para que vean lo que les puede pasar".

Los usuarios tampoco daban crédito cuando Georgina dijo que en Arabia Saudí "tratan muy bien a las mujeres".

A la pregunta de Pablo Motos de si le han ofrecido hacer cine contestó: "Por cuestión de tiempo no he podido pero sé que se me daría bien". También explicó, recordando su pasado como dependienta, que tiene "el récord mundial de la puntuación de Mistery Shopper".

Todas estas declaraciones, entre otras, generaron un aluvión de comentarios y memes en Twitter en contra de la ‘influencer’. A continuación recopilamos algunos de los más destacados.

15 años viendo el Hormiguero y esta es con diferencia la invitada mas insoportable que ha pasado por allí.

Me imagino a Pablo Motos contando los minutos para acabar con ese suplicio.#georginaEH — Jose A. Sanchez (@Joseasz2) March 22, 2023

‘Soy afortunada de ser la ELEGIDA por Cristiano’



¿En serio acaba de decir eso?



Se trata a ella misma como si fuera un bolso por dios. #GeorginaEH — Sara (@_saragp3) March 22, 2023

Se nota que #georginaeh no está acostumbrada a hablar en entrevistas de este tipo. Pablo también está haciendo de todo por sacar un poco de chicha porque menuda conversación... pic.twitter.com/HLqqRzjN95 — MrsYo (@MrsYo7) March 22, 2023

Menuda petarda la Georgina.

“No somos materialistas. Le he regalado 2 coches”. Qué surrealista escucharla.#GeorginaEH — Juan Tam (@MrJuanTam) March 22, 2023

La entrevista de Georgina Rodríguez está siendo literalmente esto:#GeorginaEH pic.twitter.com/N8dX6eO1Ix — Santiago Marín (@SantiMarin_) March 22, 2023

Georgina le pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida para que no dejen nada en el plato.

¿Esto está pasando? ¿No es una broma?

Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres🫣#GeorginaEH — JJ (@otroenterado) March 22, 2023

#georginaEH "en Arabia saudita cuidan mucho a las mujeres..."



Las mujeres en Arabia saudita: pic.twitter.com/HTCke43ABe — SaMer (@Sa_Mer_91) March 22, 2023

Georgina poniéndole a sus hijos de niños "pobres" para que valoren la comida. Mira me voy#georginaeh pic.twitter.com/UbeXBiNO7h — Yumara Martín💛 (@Yumi_Martin) March 22, 2023

Acabo de ver la entrevista de la mujer de Ronaldo en "El Hormiguero" y sólo os puedo lanzar un mensaje: Mujeres de España, Georgina Rodríguez es un claro ejemplo de como NUNCA se debe ir por la vida. De nada.#GeorginaEH — La bella Betty (@ThebeautyBetty) March 23, 2023