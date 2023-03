Georgina en 'El Hormiguero': "Soy afortunada de ser la elegida por Cristiano"

Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, pasó por el programa de Pablo Motos este miércoles para hablar sobre la segunda entrega de su serie llamada 'Soy Georgina'. Programa que aprovechó para hacer un pequeño guiño a sus raíces jacetanas. "En mi pueblo el agua está muy buena también", dijo al presentador cuando estaban hablando del agua en Madrid. "¿Cuál es tu pueblo?", le preguntó Motos. "Jaca", respondió ella. "Está en el Pirineo aragonés y el agua es muy buena y fresquita", dijo.

La modelo reconoció sentirse muy afortunada por estar con su pareja, de quien parece estar muy enamorada. "Soy afortunada de ser la elegida por Cristiano", reconoció. "No es muy materialista", llegó a afirmar frente a Motos hablando de su pareja.

Su historia de amor con Cristiano

Georgina explicó cómo fueron sus inicios con el exjugador del Real Madrid. Georgina estaba trabajando en una tienda de lujo cuando lo vio por primera vez. "Yo cuando lo vi era tan guapo que hasta me daba vergüenza mirarle", bromeó. Llegó a sentir "mariposas" cuando lo conoció. Era "muy educado", aseguró. Al entrar a la tienda "estaba con Júnior y con unos amigos y dijo 'buenas tardes' y fueron muy buenas tardes".

Ese primer contacto marcó la que sería luego su historia de amor, aunque no volvieron a intercambiarse palabra hasta que coincidieron en un evento de moda de una tienda. La modelo asegura que fue Cristiano quien tomó la iniciativa. "Yo soy muy vergonzosa", dijo con una sonrisa. Tal y como explica, la conquista fue larga: "Fue poco a poco".

Cuando empezó a salir con Cristiano, tuvo que cambiar de tienda porque la gente la reconocía. "Fui a Prada, al Corte Inglés, que estaba en la Castellana y (los paparazzi) no podían entrar porque las cámaras no tenían acceso". Aun así, era complicado ya que el futbolista jugaba muchas veces en el Bernabéu y "cada vez que había un partido parecía el museo de Georgina". La situación se volvió insostenible porque los fans acudían a su puesto de trabajo a "pedirse fotos" y a "traer mil camisetas" para que las firmaran. "Hubo un momento en el que ya no pude continuar", afirmó.

Educación de sus hijos

Una de las anécdotas que más sonada ha sido en redes ha sido en referencia a la educación de sus hijos. Cuando los niños no quieren comer más asegura que a veces les pone "vídeos de niños que no tienen comida para que vean lo que les puede pasar".

Rompen un diamante en directo

Aprovechando la afición de Georgina por las joyas y los productos de lujo, 'El Hormiguero' preparó una sección de ciencia de lo más glamurosa.

El experimento consistía en golpear con un martillo un diamante valorado en 5.000 euros. Para ello, contaban con la ayuda de Laura Domínguez, experta en diamantes, gemóloga y cofundadora de Condé de Diamante. Domínguez, al darle un martillazo, rompió la piedra preciosa ante la sorpresa de Motos. "Esto no estaba planeado", dijo el presentador.