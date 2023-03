El mensaje de despedida de Iciar López, mujer de Pelayo Novo, al futbolista: "Vuela alto"

Dos imágenes del día de su boda con Pelayo Novo. Son las instantáneas con las que Iciar López, mujer del futbolista, se ha despedido de él en redes sociales dos días después de que Novo falleciera arrollado por un tren entre Oviedo y Siero.

El texto que las acompaña es escueto pero profundo: "Vuela alto pequeño. Let it be (déjalo ir)". En el 'post' de Instagram se pueden leer numerosos comentarios de apoyo y cariño para Iciar.

Según una publicación compartida en la misma red social en noviembre de 2022, ambos compartían una relación desde hace más de 14 años, que como publicó ella "dan para mucho, cosas buenas y malas".

"La vida es eso… 'caer y levantarse… la vida es alegrarte los viernes y joderte los lunes, y abrazarte a quien te abrace, y a quien no te abrace, pues no te abrazas y punto.' Y yo decido abrazarte, hoy, mañana y siempre", escribió Iciar en ese 'post' de 2022 dedicado al futbolista.

La salud mental de los deportistas, en el punto de mira

El caso de Pelayo Novo, quien fuera futbolista del Albacete, Elche, Lugo, Córdoba y Oviedo no ha sido el único a lo largo de la historia del deporte. El propio Novo ya sufrió un incidente similar durante su etapa en el Albacete, cuando cayó del tercer piso de un hotel en Huesca en la previa de un encuentro que se disputaba en El Alcoraz. En aquella caída sufrió lesiones que le dejaron en silla de ruedas y le obligaron a retirarse del fútbol.

La depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos son factores que no escapan al deporte de élite y son muchos los casos de deportistas que han sufrido hasta el límite los daños que puede causar dejar de lado la salud mental.