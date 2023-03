Expedientada y en trámites de baja por ansiedad: así está la enfermera acosada por el catalán

Este jueves se hizo viral en las redes sociales un vídeo en el que aparecen tres enfermeras procedentes de diferentes puntos de la geografía española -Cádiz, Granada y San Sebastián- que trabajan como enfermeras en un hospital de Barcelona, el Vall d'Hebron. La gaditana presenta un panfleto sobre las oposiciones de este año y critica que sea necesario tener un nivel C1 de catalán para poder pasar las pruebas.

Los usuarios reaccionaron rápidamente al vídeo, con todo tipo de respuestas, tanto a favor como en contra. Tales han sido las publicaciones dirigidas hacia Begoña Suárez, la enfermera de Cádiz (25 años), que la enfermera asegura que está recibiendo ayuda psicológica y estar tramitando la "baja por estrés".

El diario 'El Mundo' ha tenido acceso a una serie de mensajes que la joven habría enviado a un compañero relatando el estado de "ansiedad" en el que vive al experimentar la presión de las redes y la institucional.

"Ahora mismo me da mucho miedo salir a la calle, por las consecuencias más allá del hospital. Hay gente que está muy loca y puede venir a darme una paliza. He recibido un montón de amenazas", asegura la joven. "No voy a dejar el contrato, pero estoy tramitando la baja por estrés".

Suárez, que trabaja en el área de Pediatría del Hospital de Vall d'Hebron desde el pasado mes de julio, ha dicho estar recibiendo "apoyo psicológico" al verse superada por las acusaciones hacia su persona que han llegado incluso desde el propio Gobierno catalán a través de su consejero de Sanidad, Manel Balcells.

"Declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en esto trabajamos cada día", escribió este jueves el conseller de Salud en su cuenta de Twitter y aseguró que "Vall d'Hebron investigará a la enfermera que se ha grabado en el hospital criticando que se pida el nivel C-1 de catalán en las oposiciones".

Las redes cargan contra ella

si no et ve de gust treure’t el “puto c1 de catalán” marxa de catalunya xddd no sé què feu aquí la veritat https://t.co/zcpQhdPvem — saray 🧸 (@sarayqueralt) March 2, 2023

"Si no te apetece sacarte el 'puto c1 de catalán' marcha de Cataluña", "lo que tiene que hacer es irse a su amado Cádiz y no buscar trabajo en Cataluña y, si no lo encuentra, que se joda" o "te exiliaba a tu puta comunidad o te fusilaba y te dejaba en una puta cuneta tirada hija de la grandísima puta" son algunos de los mensajes que se han publicado en las redes a raíz de la viralización de este vídeo.