Una de las casas más extrañas del mundo, al estilo de los Picapiedra

Muchos la llaman la casa de los Picapiedra porque está construida entre cuatro grandes rocas que le sirven de estructura. Situada en la portuguesa Serra de Fafe, la que está considerada como una de las casas más extrañas del mundo tiene detrás una curiosa historia.

Casa do Penedo, también conocida como Casa da Pedra, fue Inaugurada el 13 de octubre de 1974. Un año antes, sus actuales dueños vieron las cuatro rocas que hoy la sustentan y pensaron que era un lugar perfecto para construir un refugio de montaña.

Vítor Rodrigues, uno de los hijos de la pareja que sintió este flechazo con el lugar relata que lo descubrieron en una excursión familiar. Fueron las maravillosas vistas lo que dejó más maravillados a sus padres, así que se interesaron por la propiedad del terreno. Para su sorpresa aquellas colosales rocas tenían nada menos que tres diferentes dueños, pero superaron todos los obstáculos y lograron comprarlo y construir la casa.

No tiene teléfono, televisión ni electricidad, pero sí agua y gas. En Casa do Penedo es “todo como una casa normal, pero sin tecnología”, explica Vítor Rodrigues.

En una era en la que parece que no podemos vivir sin tecnologías, este es un ejemplo que puede servir para demostrar a la gente que es posible vivir sin ellas. "Aquí, en Casa do Penedo , es una experiencia pasar un día o un fin de semana sin estas comodidades”, destaca Vítor Rodrigues, quien a continuación recuerda que algo que nos puede resultar incluso exótico hoy en día, es la realidad cotidiana de mucha gente en el planeta: “Si lo piensas bien, todavía hay muchas partes del mundo donde las personas no tienen acceso a la electricidad o las tecnologías".

Aunque la familia que levantó esta Casa da Pedra pretendía crear un refugio discreto e integrado al máximo con el entorno natural, nunca logró ser una casa discreta. Ya en los años setenta llamaba la atención, pero todo cambió cuando saltó al estrellato por 'culpa' de una televisión japonesa.

La curiosa arquitectura de la Casa do Penedo protagonizó un programa en Tokyo TV y, en 2014 esta vivienda pasó a formar parte del sitio web Strange Buildings in the World, donde el público vota por las casas más extrañas del mundo. ¡Y se puso en cabeza del ranquin!

Se acabó la discreción. Empezaron a despertar el interés de los medios ingleses y de varios periódicos y canales de televisión portugueses. Y llegaron los turistas, que querían conocer la casa y tomar fotos. La familia se organizó para recibirles sin dejar de disfrutar ellos mismos de su vivienda.

Ahora suelen ir por allí en vacaciones, pero más fuera de temporada, ya que reciben turistas todo el año. Les ofrecen visitas guiadas, durante las que conocen la historia de la casa y se explica su peculiar arquitectura. Entre otras actividades, existe la posibilidad de reservar la piscina o vivir a experiencia de ser pastor por un día.