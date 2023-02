De no vender su primer diseño a triunfar en la alfombra roja con sus joyas

Las actrices Aitana Sánchez Gijón, Carmen Arrufat, Itsaso Arana, Lucía Martín Abello o Nuria Gago eligieron algunas de las piezas diseñadas por la zaragozana Marina García para brillar en la alfombra roja de los premios Feroz, y, la noche del sábado, está previsto que varias de sus joyas se luzcan en Los Goya.

En el caso de la noche de Los Feroz, Aitana Sánchez Gijón eligió un anillo lanzadera con aguamarina natural y pendientes Rivierede la firma aragonesa. “De diseño clásico, pero delicado. Una joya atemporal e imprescindible”, destaca García. Arrufat se decantaba por unos pendientes de la colección Couture, caracterizados porque estas piezas trepan por el lóbulo de la oreja y lo visten, como si de un atuendo más se tratara. “Un diseño geométrico que envuelve la oreja y acompaña al rostro. Su diseño estilizado y su largura le confieren sofisticación”, añade.

Sin embargo, no es la primera vez que la zaragozana cautiva a las estrellas del cine español. Ya el año pasado se colaba en algunas citas de la mano de nombres de la talla de Maribel Verdú, Paula Echevarría o Toni Acosta o influencers como Rocío Osorno. “Para mí es un orgullo. Me siento muy honrada y satisfecha”, explica. Y es que si hay algo que tienen los trabajos de la diseñadora de joyas aragonesa es que no solo acompañan, sino que también visten.

Quién se lo iba a decir a esta artista que hoy, emocionada, recuerda cómo el primer anillo que diseñó –dentro de la línea clásica familiar, en oro y diamantes-, hace más de 20 años, no lo compró nadie: “Reconozco que pensé que no había nacido para esto. Menos mal que me dí una segunda oportunidad y volví a intentarlo apostando por lo que yo quería hacer. Algo distinto y más arriesgado”.

Nacida en el seno de una familia de joyeros “de toda la vida” con más de 60 años de experiencia; Marina García (Zaragoza, 1971) se ha convertido en una de las diseñadoras de joyas más conocidas del momento, con presencia en citas nacionales y también internacionales. Fue en 1959 cuando su padre, Jesús García fundó su propio taller artesano de joyería. “De niña pasaba tardes y tardes pensando en cómo combinar sus joyas con los vestidos de mis muñecas. Era capaz de distinguir las diferentes gemas y reconocer su valor, me apasionaba”, rememora.

Quizás por eso decidió formarse en Zaragoza en diseño de joyas y, más tarde, en gemología: “Siempre tuve claro que faltaban diseños innovadores en el sector de la alta joyería más clásica. Quería crear algo distinto. Descubrí que era lo mío cuando vi por primera vez cómo le cambiaba la cara a alguien que se probó una joya mía”.

Y esto fue, oficialmente, en 2004. Momento en el que nace la colección de Marina García. “Aposté por una línea innovadora, con diseños rompedores y atrevidos. Y funcionó”, admite. En 2007, y contra todas las tendencias del mercado, se lanzó al mundo nupcial. “Fuimos de los primeros en hacerlo, y aunque todo el mundo me decía que no iba a cuajar, como buena maña decidí apostar por ello y hoy somos referentes a nivel nacional”, prosigue la diseñadora, como también lo hizo con la joyería ‘genderless’, o sin género, pensando también en ellos. Collares, pulseras, pendientes, agujas, cadenas, anillos… y materiales como las perlas, la labradorita o los diamantes, están causando verdadero furor entre los hombres. “Es una tendencia que me encanta y que estoy convencida de que cada vez va a ir a más”, reivindica.

De Zaragoza… ¡al mundo!

Tras su éxito en la pasada edición de la Semana de la Moda de Madrid, donde fue la única empresa de joyería que participó en la 7ª edición de Atelier Couture donde presentaba, en exclusiva, su colección de joyas nupciales, ahora se prepara para la próxima Feria Internacional de Joyería que tendrá lugar en Vicenza (Italia) en 2024. Eso sí, siempre desde casa.

"Me gusta trabajar aquí, donde están mis equipos, mi gente, quienes me comprenden y saben lo que hago y por qué lo hago. Y me encanta estar en Zaragoza. Desde aquí el mundo se me antoja muy accesible”, asegura la diseñadora, que destaca que, hoy en día, llegar a cualquier parte del planeta es “verdaderamente sencillo”.

Además, asegura que viajar forma parte del proceso creativo de una máquina que nunca para: “Una vez que has construido el barco hay que llevarlo al mar, y una vez allí, comprobar que flota. La vida es un camino. Por eso llegar aquí hoy es un auténtico regalo del que espero seguir disfrutando mucho tiempo”, concluye.