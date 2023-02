Una 'influencer' vegana denuncia que obliguen a su hija a vestirse de pescadora: "Estoy absolutamente devastada"

Rocío, 'influencer' vegana, se ha vuelto viral en redes después de que grabara un vídeo indignada tras enterarse de que la profesora de su hija de ocho años haya decidido que toda la clase tiene que vestirse de pescador para Carnaval.

"Estoy absolutamente devastada, tengo ganas de llorar", comienza Rocío en un vídeo grabado en Tiktok, que reúne casi 800.000 visualizaciones y cerca de 7.000 comentarios. "Estoy harta de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mierda", dice indignada. "La clase de Navia (su hija) de 8 años ha decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Le he dicho a la tutora que, evidentemente, Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos", defiende.

La 'influencer' se queja de que la profesora, lejos de recoger su preocupación, le dijo que no iba a cambiar el disfraz porque era una normativa de la clase. "Ahora me toca escalarlo al equipo directivo y mostrarle en el BOE cómo no puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas o morales o éticas", continúa Rocío. "Estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca", sentencia.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y en saltar de una red social a otra. En Twitter se desatado la polémica y ha habido cientos de comentarios criticando a la madre. "Atenta contra los principios morales y éticos de mi hija de 8 años. Es decir, contra los suyos. Es decir, está diciendo que la está adoctrinando en esos principios morales y éticos, ya que una niña de 8 años no tiene un raciocinio propio. Bien señora, vamos bien", dice un usuario.

Atenta contra los principios morales y éticos de mi hija de 8 años. Es decir, contra los suyos. Es decir, está diciendo que la está adoctrinando en esos principios morales y éticos, ya que una niña de 8 años no tiene un raciocinio propio. Bien señora, vamos bien. — Sir. Erik (@ErikColomer_25) February 8, 2023

También ha habido muchos comentarios defendiendo la posición de Rocío y criticando que el colegio no deje elegir libremente el disfraz. "¿De verdad es tan difícil empatizar con una madre que no quiere educar a su hija en el especismo?", dice el 'influencer' Rush Smith.

¿de verdad es tan difícil empatizar con una madre que no quiere educar a su hija en el especismo? — rush (@rushsmith) February 8, 2023

Rocío ha vuelto a hablar tras la polémica en su Instagram y ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores. "Es gravísimo lo que está pasando", insiste. "Además en clase la han obligado a hacer una caña de pescar como una manualidad, es todo demencial", dice en una historia de Instagram.

"Acabo de enviarle un correo muy asertivo a la profesora con los artículos del BOE donde precisamente se habla del respeto a la diferencia religiosa, moral o ética", continúa. "Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Es tristísimo estar siempre luchando estas cosas. Llevamos ya 11 años en el sistema educativo y sigue costando pero nunca vamos a parar", reconoce.

La madre e 'infuencer' ha querido agradecer también a los medios de comunicación por hacerse eco de este hecho y difundirlo. Hoy jueves tiene varias citas en distintos platós de televisión donde defenderá su postura delante de todo el país.