"Ay, mierda": el divertido vídeo de una reportera de Telecinco en el metro de Madrid que no salió en los informativos

Los periodistas y reporteros que cubren la actualidad diaria se enfrentan a menudo a situaciones imprevistas de las que tienen que salir al paso para dar la información que quieren trasladar a su audiencia. Esto es lo que le ocurrió este martes a una reportera y un cámara de Informativos Telecinco que cubrían en Madrid el último día de mascarillas en el transporte público.

Uno de los vídeos que grabaron, que se ha viralizado en las últimas horas, fue descartado por ambos profesionales y no llegó a salir al aire durante el telediario debido a un curioso contratiempo que la propia Sandra Mir, protagonista de la historia, ha querido compartir en redes sociales.

Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL 😂😂😂😂 @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

Mir acudió a uno de los andenes de la estación de Plaza de Castilla y narró ante la cámara que manejaba su compañero Pedro Pablo Almela cómo se vivía ese último día en que las mascarillas eran obligatorias. "Apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto", se le ve decir antes de subirse la mascarilla y entrar a un vagón, donde recordaba que la norma modificada el martes en el Consejo de Ministros llevaba "dos años y nueve meses" en vigor.

Durante el vídeo se ve cómo Mir avanza a través del convoy pero lo mejor llega justo al final. Cuando ella sale del vagón para volver al andén, las puertas del metro se cierran de pronto para que el metro siga su recorrido. Eso sí, lo hacen con su compañero, el cámara, todavía dentro del vagón. "¡Ay, mierda!", es lo único que se le escucha decir con cara de circunstancias al otro lado del cristal desde el andén.

Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer . Los que lo habían visto se lo contaban a los que no , aunque no se conocieran , y entre carcajada y despiporre llegue a la siguiente estación .FIN “No abondones a tu cámara …, el nunca lo haría ” — Pedro Pablo Almela (@almela73) February 8, 2023

"Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer", ha comentado ella en Twitter. "Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer", ha respondido su compañero. "Los que lo habían visto se lo contaban a los que no, aunque no se conocieran, y entre carcajada y despiporre, llegué a la siguiente estación. No abondones a tu cámara, el nunca lo haría”, escribió Almela.

Y.. después de miles de peticiones.. para todos vosotros! Aquí está @almela73 volviendo tras su viaje express en @metro_madrid con aires de abandonado.. 😂 pic.twitter.com/PPE6LIcrzJ — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

"No hay nada más gratificante que miles de personas me digan que no paran de reírse con este vídeo", escribió la reportera horas después de colgar esta anécdota. Y agradeció el cariño de los usuarios de Twitter añadiendo un epílogo a esta historia. "Después de miles de peticiones, para todos vosotros aquí está @almela73 volviendo tras su viaje express en metro con aires de abandonado", comenta en un nuevo vídeo en el que aparece el otro protagonista de esta historia.