Siete de cada diez españoles no preparan financieramente su jubilación

Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.521 personas de entre 25 y 80 años revela una llamativa falta de previsión para complementar los ingresos de la pensión durante la jubilación: siete de cada diez encuestados menores de 65 años reconocen no estar ahorrando para este fin. Una situación preocupante para aquellas personas que vayan a depender únicamente de los ingresos de la pensión, lo que le sucede al 90% de los encuestados ya jubilados.

Preguntados sobre los motivos para no preparar financieramente su jubilación, las respuestas más habituales son: tener otros gastos a los que dar prioridad (20%), no contar con ingresos suficientes para poder ahorrar (20%) y no saber cómo prepararse para ello (19%). Pero también pensar que es demasiado pronto o se es demasiado joven para hacerlo (15%) o pensar que con la pensión pública será suficiente (15%).

Sean cuales sean los motivos, una cosa está clara: el 88% de los encuestados tiene asumido que la cantidad de su pensión será inferior a la percibida en el último salario. Pero ¿en cuánto se pueden ver reducidos estos ingresos? Según los resultados de la encuesta de OCU, entre el último sueldo y la primera pensión hay una pérdida media de 400 euros al mes. Y es que mientras que la media del último salario de los encuestados ya jubilados fue de 1.592 euros al mes, el importe de la pensión media actual apenas asciende a 1.201 euros al mes.

Todo esto supone una clara pérdida de poder adquisitivo. Y si bien es cierto que los gastos durante la jubilación serán menores o incluso inexistentes en la manutención de los hijos o el pago de la hipoteca, crecerán en el ámbito de la atención sociosanitaria. Una realidad que obliga a tres de cada cuatro mayores a reducir sus gastos destinados a viajes y vacaciones, mientras que un 63% de los jubilados considera que tendrá que ahorrar en sus gastos cotidianos.

La OCU recomienda a las familias ahorrar en la medida de lo posible, pero sin dejar dormir luego el dinero en un depósito o cometer el error de jugárselo todo a una carta. Es más, dicho ahorro no debería circunscribirse luego solo a un plan de pensiones privado, conviene valorar otros productos como los fondos de inversión o los planes de previsión asegurados en función del tiempo que reste para la jubilación. Y es que, si bien el actual sistema de pensiones es relativamente generoso, puede no serlo tanto con el paso de los años.