Una surrealista pedida de mano al son de la tuna en Mercadona

Una pedida de mano siempre conlleva un riesgo y más aún si se hace de manera pública. El miedo a un hipotético rechazo por parte de la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida se incrementa si, además, hay gente a tu alrededor que comenta, graba o publica la jugada. Nada de esto frenó al protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días en redes sociales, que pidió matrimonio a su novia de una manera no muy idílica, pero sí original. Podría haberlo hecho al atardecer en una playa, desde lo alto de la torre Eiffel durante un viaje a París o en medio de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, pero no. Prefirió sorprenderla en su lugar de trabajo: un supermercado de la cadena Mercadona repleto de gente. Como banda sonora del momento no sonó ninguna canción de Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Una copla de la tuna, que recuerda a una jota con guitarras y bandurrias, caldeó el ambiente antes de la propuesta.

nueva necesidad desbloqueada: que me pidan matrimonio en mercadona pic.twitter.com/HbwSlJ52Bd — Cooltura  (@coolturabasura) December 12, 2022

La novia fue sorprendida en la sección de perfumería. Vestida con su uniforme de trabajo, no podía creer la escena. Su novio, rodilla en tierra, abría una pequeña caja frente a ella con un anillo dentro, ante el regocijo de los presentes y entre botes de gel y de champú.

¿Su respuesta? En el vídeo publicado en redes no se escucha bien, pero la secuencia no deja lugar a dudas. Ella coge el anillo y un abrazo, con beso incluido, hace intuir que habrá boda. "Qué bonito", se escucha a una compradora del establecimiento.

Los comentarios en Twitter no se han hecho esperar. Hay quienes se alegran por la pareja y celebran la proclamación pública de su amor, donde sea y como sea. Pero también hay quieres consideran poco romántico el lugar elegido y lo califican de "encerrona". Lo cierto es que los protagonistas de la historia no se ven avergonzados y si felices... Ojalá les dure y coman perdices.