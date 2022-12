¿Qué hacer si no arranca el ordenador?

Son pocas las personas que no funcionan ya con un ordenador. Por trabajo, por ocio... De hecho, en el 78% de los hogares españoles hay uno de estos aparatos (en 2020 eran el 76%, así que la tendencia sigue al alza), según los datos del informe ‘Ordenadores y hogares españoles’, publicado este año por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).

Y, de vez en cuando, no arranca. Pulsamos el botón de encendido y no sucede nada en la pantalla o no se inicia Windows. Pero antes de llamar al servicio técnico, se pueden seguir ciertos procedimientos para ver si alguno funciona. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guía de recomendaciones, una suerte de protocolo y pruebas, desde las más obvias y sencillas hasta otras más complejas. Y, si nada funciona, entonces ya sí, que venga y revise el técnico.

1. Comprobar que tiene energía. Muchos ordenadores siguen teniendo un botón para desconectarlos del todo. El primer paso es revisar que ese botón esté en modo encendido. Después de esto, si al pulsar el de encendido los ventiladores no hacen ningún ruido ni hay ninguna luz que normalmente esté encendida cuando funciona el PC, hay que revisar que el cable esté correctamente enchufado a la toma de corriente y al ordenador. También conviene probar con otro enchufe y comprobar si hay suministro eléctrico. Si todo parece correcto, probemos entonces con otro cable de alimentación igual, si hay alguno a mano, claro.

En el caso de que sea un ordenador portátil, habrá que esperar un rato a que la batería se cargue lo suficiente antes de intentar volver a encenderlo.

2. Revisar el monitor si es un ordenador de sobremesa. En caso de que el disco duro del ordenador haga ruido al encenderlo pero la pantalla siga oscura, ¿está enchufado el monitor al enchufe y tiene este corriente? ¿Está bien conectado el cable que va del ordenador al monitor? ¿Funciona el monitor? Conviene probar con otro cable de conexión, por si acaso el fallo estuviera en él y también, si es posible, con otro monitor o conectar el ordenador a una televisión usando un cable HDMI.

Si estamos hablando de un ordenador portátil y se enciende la luz pero no se ve nada en pantalla, hay que subir el brillo con las teclas al máximo porque puede que se haya bajado accidentalmente.

3. Apágalo del todo. Es posible que se haya quedado algún programa en memoria de la última vez que se utilizó el ordenador y no se haya apagado bien. Hay que pulsar el botón de encendido y mantenerlo apretado durante unos segundos, de este modo se apagará del todo. Transcurridos unos segundos, probaremos a encenderlo otra vez.

4. Desconectar todos los dispositivos externos (cámara web, impresora...). A veces se queda conectado un disco duro o una llave USB y el ordenador recurre a ellos antes de iniciarse. Si tras dejar solo conectado el monitor, el ratón y el teclado enciende el PC como siempre, conviene intentar sucesivos encendidos conectando cada vez uno de los dispositivos externos hasta dar con el que causa el problema.

5. El último intento... Esta opción es solo para los expertos, especifican desde la OCU, y consiste en lo siguiente: si se enciende el ordenador pero no se inicia Windows, arrancar el sistema operativo en modo seguro o comprobar la BIOS.

Además de estos consejos que ofrecen desde la Organización de Consumidores y Usuarios, existen otras maneras de comprobar qué puede fallar en la puesta en marcha del ordenador. Un truco muy sencillo: algunos aparatos emiten al encenderse un sonido que proviene de la placa base, normalmente un pitido corto que indica que todo está correcto. Si en lugar de eso suena un pitido largo, probablemente el fallo está ahí y sea necesaria la asistencia técnica.

Los datos

¿Cuántos ordenadores hay? En España, prácticamente el 78% de los hogares dispone de ordenador fijo o portátil. Esto supone 13 millones de viviendas (en 2020 había medio millón menos). Todavía hay 3.641.000 familias que no disponen de ordenador personal, lo que supone en porcentaje del 21,9% del total. La carencia de ordenador fijo o portátil es más frecuente en hogares unipersonales o de dos miembros, sin hijos que convivan en casa, con ingresos mensuales por debajo de los 1.600 euros netos y de zonas rurales, según se recoge en el informe ‘Ordenadores y hogares españoles’, del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2022).

El efecto de la pandemia. Los hogares con ordenador en zonas rurales aumentaron del 67% al 71% durante la covid-19.

¿Dónde hay más y dónde menos ordenadores? Por comunidades autónomas, Melilla (85,6%), Madrid (84,2%), Cataluña (82,6%) y Baleares (82,1%) son las regiones con un mayor porcentaje de hogares con ordenador personal. A continuación se sitúan Aragón y Navarra, las dos superando el 80% de hogares con ordenador fijo o portátil. En el otro extremo, las comunidades donde menos ‘conectados’ están: Extremadura (68,7%) y Ceuta (61,4%).

Conectados. Prácticamente todos los hogares tienen teléfono móvil (99,5%) y acceso a Internet (95,9%). En cambio, solo el 57,5% de las viviendas dispone de tableta, mientras que cada vez son menos las que tienen teléfono fijo (el 71,1%), según cifras del mismo informe.