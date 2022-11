Los tocadiscos ya no son un producto 'vintage': así son los modelos para reproducir y digitalizar toda tu música

La venta de discos de vinilo en España creció un 25,6% en la primera mitad de 2022. Según el informe de Promusicae que publicaba hace unas semanas Heraldo.es, este hecho no ocurría desde 1991. Los discos vendidos en este formato superan ya a los que se comercializan en formato cedé y los tocadiscos vuelven a poblar nuestros salones compartiendo espacio con los altavoces ‘bluetooth’ y las consolas. Escuchar un disco de vinilo ha dejado de ser parte del pasado para convertirse en otra forma más de disfrutar de la música, tan actual como conectarse a una plataforma en ‘streaming’ y poner nuestra lista de éxitos favorita.

La razón de que los discos de vinilo hayan vuelto a formar parte de nuestro ecosistema sonoro es que los tocadiscos 2.0 que reproducen este formato no solo decoran el salón, sino que nos ofrecen funcionalidades del siglo XXI. Podemos escuchar la música a través de los altavoces inalámbricos de toda la casa o conectarlos a los cascos o en nuestro móvil. Muchos de estos aparatos nos permiten convertir la música del vinilo a formato digital e incluso escuchar la radio. Así que no hay artista que se precie que no cuente con una versión en vinilo de su último trabajo.

En Fnac hemos encontrado un buen montón de tocadiscos rebajados hasta un 30% durante unos días. El listado de modelos incluye desde los diseños retro más ‘cute’ de tipo maleta a los más minimalistas y de diseño contemporáneo. En Heraldo Shopping destacamos tres modelos por su precio, calidad y diseño.

- De Prixton por 57,95, con 32 euros de descuento. Uno de los tocadiscos más rebajados es este que tiene altavoces integrados y dispone de función ‘bluetooth’ conexiones USB, ranura para tarjeta SD y radio FM. Además, también cuenta con una función para digitalizar los vinilos a formato WAV. Su precio es mínimo durante unos días gracias a la rebaja de más del 30%.

Con altavoces y un diseño actual

- En azul y con maleta por 53,95 euros. También está rebajado, 16 euros, este modelo ‘vintage’ de Prixton con maleta en tonos azules que además de reproducir y digitalizar los vinilos a formato WAV también se puede conectar por ‘bluetooth’ a nuestros dispositivos inalámbricos. ¡Y queda genial en el salón!

Un modelo vintage

- De JVC con el 20% de descuento. De casi 100 euros a 79,90. Así es el descuento de más de 20 euros en este tocadiscos de JVC con retorno automático de la plataforma giratoria y que reproduce a 33 y a 45 revoluciones por minuto. Además, digitaliza los vinilos en formato MP3 y es compatible con ‘bluetooth’.

Modelo de JVC

