Picaraza: una tienda de discos abre sus puertas en Las Armas

Hace 20, 30 o 40 años la apertura de una tienda de discos en Zaragoza –o en Aragón– no hubiera merecido el espacio de un artículo como este. Sin embargo, la proliferación de la música en formato digital y de las ventas ‘online’ han convertido estos comercios en una excepción, puro exotismo. Como prueba, con la reciente inauguración de Picaraza en el complejo de Las Armas de la capital aragonesa, en la Comunidad apenas existen otros cuatro establecimientos de este tipo: Linacero, La Gramola, Leyenda Rock (Zaragoza) y Cocodisk (Huesca).

A sus 40 años, César Cartiel se ha lanzado a por un doble desafío: despachar discos en un lugar físico y en una zona de la ciudad que, pese a los intentos de mejorarla, no es precisamente un centro neurálgico comercial.

"Regentar una tienda de discos era un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo ya que mi pasión por la música ha estado ahí siempre. De hecho, hace 15 años ya estuve recabando información para montar algo parecido", explica. El espaldarazo definitivo lo recibió en la primavera de 2020. "La idea volvió a a surgir con fuerza cuando hubo un ERE en la empresa en la que trabajaba y decidí que tenía que intentarlo. Empecé a formarme y a buscar todo lo necesario. Después de más de dos años de idas y venidas, por fin el proyecto se ha materializado. Me impulsa la idea de trabajar en algo que me gusta, rodearme de gente con mis mismas inquietudes y aportar mi granito de arena en difundir la cultura que me apasiona. O al menos haberlo intentado", proclama.

El adolescente que había crecido idolatrando a Leño y a Siniestro Total y amando la artesanía del vinilo, por fin ha plasmado sus anhelos. Un camino no exento de trabas. "Las mayores dificultades a las que me he enfrentado son económicas. Todo cuesta dinero, y los gastos que finalmente se tienen son más de los que se suponen de partida. Es muy difícil para una persona trabajadora dedicarse a algo por su cuenta o montar un negocio, por muy modesto que este sea. También ha sido muy complicado encontrar un local apto a un precio que no fuera desorbitado. Por último, cómo no, superar las propias dudas, la incertidumbre y el miedo que producen embarcarse en algo así por primera vez", reflexiona.

La cultura independiente

En su local diáfano, los discos ocupan un lugar preeminente. Pueden encontrarse álbumes de clásicos como Joy Division, The Clash, Black Sabbath o Misfits, pero reciben un tratamiento especial los títulos de sellos independientes nacionales e internacionales, como Folc Records, BCore, Munster, Slovenly o Family Spree. "Quiero apoyar a pequeños proyectos, a los sellos, las bandas y las editoriales independientes, así como a artistas y artesanos locales o cercanos al espíritu del proyecto. Acabamos de abrir y no tenemos un gran surtido de productos como el de unos grandes almacenes, sino una selección, hecha con mimo». Estilísticamente también predomina la variedad. "Tenemos mucho rock&roll (punk rock, garage…), pero no nos cerramos a ningún estilo y tenemos discos desde los Beatles a Kase.O pasando por Sam Cooke", acota.

En las estanterías conviven los libros de temática musical (el último de Nick Cave, sobre Nirvana, de Aviador Dro, del sonido ‘balearic’...) con narrativa y ensayos de editoriales ‘gourmet’ como Blackie Books, Contra o La Felguera. No faltan los cómics ni obras infantiles ni un amplio surtido de camisetas.

Picaraza, que abre sus puertas de martes a sábado, acogerá en un futuro próximo presentaciones, pequeños ‘shows’ acústicos y exposiciones. Una propuesta que espera iluminar Las Armas, pendiente de que en 2023 reabra el centro musical colindante. "Desde un principio me gustaba la idea de instalar el proyecto en el Casco Histórico de Zaragoza y, aunque el barrio del Gancho no es el más comercial de la ciudad, cuando surgió la oportunidad de venirme a uno de los locales del Espacio Las Armas, no lo dudé. De momento estoy encantado. Solo he recibido de los vecinos ayuda y buenos deseos", concluye.