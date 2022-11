Cómo disfrutar de la música en cualquier parte por menos de 70 euros con los dispositivos conectados a Alexa

Despertarse al ritmo de nuestra canción favorita, escuchar la ‘playlist’ que nos ayuda a concentrarnos o ensayar nuestras dotes de barítono o soprano bajo la ducha son pequeños placeres que disfrutamos cuando incluimos la música en nuestra vida. Hay quienes no pueden vivir sin ella y andan a todas horas con los auriculares puestos y agotando la batería de móvil, uno de nuestros reproductores favoritos. Pero, las mejores soluciones para escuchar la música a cualquier parte vienen de la mano de los dispositivos inteligentes de Amazon y la ayuda de la inestimable Alexa. ¿Quieres saber cómo?

Hasta hace unos meses no era posible escuchar música en ‘streaming’ de forma gratuita a través de los altavoces inteligentes de Amazon, pero eso cambió (para alegría de todos nosotros) y ahora es posible reproducir nuestra lista de Spotify o de Amazon Music de forma gratuita en cualquier dispositivo. Y no solo eso, el universo de posibilidades es casi infinito y puedes pedirle a Alexa que reproduzca música o tu podcast en todos tus altavoces conectados al mismo tiempo creando un grupo a través de la app móvil o, si quieres levantarte con buen pie, también puedes configurar tu canción favorita como alarma para despertarte por la mañana. Claro que eso solo es posible si tienes un dispositivo inteligente de Amazon en casa. ¿Todavía no te has hecho con uno? Pues no esperes más y consíguelo por menos de 70 euros.

- Altavoz Echo Dot de tercera generación, el más económico (42 euros). Los altavoces inteligentes de Amazon son los más populares. El modelo de tercera generación tiene, nada más y nada menos que 87.000 valoraciones en el 'ecommerce' y además de escuchar música, con él podrás controlar todos los dispositivos ‘smart’ de tu hogar.

Echo Dot de tercera generación. Amazon

- Echo Dot de quinta generación. Si no te importa invertir un poco más para conseguir una mejor calidad de sonido, el altavoz de Amazon de quinta generación es la mejor elección. Tiene un potente sonido en cualquier habitación con unos graves más intensos y un sonido mejorado y más envolvente que nunca.

Echo dot de 5ª generación. Este es el modelo 2022 Amazon

-Echo Show 5, también con pantalla. Aquellos que necesitan verlo todo tienen en el Echo Show su dispositivo ideal. Por supuesto reproduce música, pero también puedes realizar videollamadas, conectar alarmas y temporizadores y reproducir series en ‘streaming’ a través de la pantalla. ¿Qué más puedes pedir?

Este dispositivo te permite hacer videollamadas y emplear una intuitiva pantalla. Amazon

- Y también el Fire Stick. Aunque no es un altavoz en sí mismo, con él podemos convertir nuestro televisor en un reproductor de música más. El centro multimedia para nuestra tele de Amazon incluye junto a las plataformas de reproducción de vídeo, las aplicaciones de Spotify o Amazon Music, por eso lo hemos incluido en nuestra lista de favoritos.

Con mando por voz Alexa. Amazon

¡Y además, Amazon Music!

Si ya tienes los dispositivos puedes escuchar tu música favorita a través del servicio Amazon Music que incluye Amazon Prime de forma gratuita con dos millones de canciones disponibles, cientos de emisoras, playlists y la posibilidad de escuchar todos tus 'hits' también 'offline'.

Pero si para ti esto no es suficiente también es posible contratar el servicio Amazon Music Unlimited con un periodo de prueba de 30 días gratis. Este servicio 'premium' incluye más de 60 millones de canciones, audio HD en pistas seleccionadas y un amplio archivo de 'podcasts' para todos los gustos y sin anuncios. En el caso de que, pasado el mes de prueba, quieras cancelar tu suscripción puedes hacerlo fácilmente.

