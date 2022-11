La mitad de todos los abusos sexuales son a menores, y la mayoría de ellos se dan en el entorno familiar

Las estadísticas sobre las víctimas del abuso sexual infantil siguen permaneciendo en la sombra. No es fácil establecer datos concretos. La violencia sexual en niños y niñas tiene implicaciones psicológicas y emocionales que dificultan su denuncia en período cortos de tiempo. No obstante, las cifras que logran obtenerse muestran una realidad: los números no disminuyen año tras año ni experimentan una mejora y ponen en liza que la problemática está más vigente que nunca en nuestra sociedad.

Por ello, con motivo del Día Mundial para la Prevención contra el abuso sexual infantil, que se celebra este sábado 19 de noviembre, la Fundación Vicki Bernadet ha presentado su nueva campaña de sensibilización 'Predestinados', -creada y producida por la agencia Ogilvy Barcelona-, con la finalidad de concienciar y dar visibilidad a una problemática “invisible”. Un problema que, no obstante, ya afecta a uno de cada cinco menores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La entidad, que lleva más de 25 años abordando la problemática del abuso sexual infantil ofreciendo un espacio de apoyo y recuperación a las víctimas, ha puesto el foco en que la mitad de los abusos sexuales que se producen hoy en día son a menores; y un 80% de esos casos se producen en un entorno familiar y de confianza (familiares, educadores, monitores y, en definitiva, adultos que ejercen un rol de poder y proximidad frente al menor).

“Puede parecer que hemos hecho un gran avance respecto a los últimos años sobre el abuso sexual infantil: se habla más y en los medios hay más visibilidad... Sin embargo, esto es tan solo el principio del camino. Para resolver este conflicto es necesario que la sociedad entienda y procese que el 20% de la población sufre algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años”, asegura Vicki Bernadet, presidenta y fundadora de la Fundación que lleva su nombre.

Más de 1.366 demandas de ayuda en el último año

Con el objetivo de empoderar a los niños, las niñas y a la sociedad para que, entre todos, podamos prevenir el abuso sexual infantil, la Fundación Vicki Bernadet sigue con su tarea de apoyo y concienciación. En su sede en Barcelona y su delegación en Zaragoza, trabajan psicólogos, abogados, trabajadores sociales, sociólogos y periodistas.

Campaña de la Fundación Vicky Bernadet para prevenir el abuso sexual de menores. Fundación Vicky Bernadet

A lo largo del último año, la entidad ha recibido un total de 1.366 nuevas demandas de ayuda y ha ofrecido soporte psicológico a 363 víctimas de abusos sexuales infantiles. Durante este mismo período, el Servicio de Formación y Prevención de la Fundación atendió un total de 11.974 beneficiarios -5.600 de ellos son niños y niñas- a través de más de 560 acciones.

“No es fácil que el mensaje penetre a toda la sociedad, pero es primordial tomar conciencia del problema para continuar con la lucha. Debemos pasar a la acción. Si las cifras no cambian, el problema es tan real como las estadísticas que mostramos en la campaña”, expresa Bernadet.

'Predestinados', una nueva campaña de concienciación

El objetivo de la nueva campaña de concienciación es fomentar la conversación y sensibilizar, porque mientras no se hable de ello y la sociedad no sea consciente, no se podrá poner fin a un drama que se estima que supera los 50.000 casos anuales en España. El porcentaje de menores que sufren abuso sexual infantil lleva estancado en el 20% desde hace años, un hecho que condena a 1 de cada 5 niños a sufrir abuso sexual antes de nacer.

Como estrategia, se usa la dualidad de cifras estadísticas superpuestas a imágenes tiernas de recién nacidos. Son curiosos los porcentajes de niños zurdos, alérgicos al polen o que medirán más de 1,76 metros que conviven con el devastador 20% de niños que sufrieron, sufren y sufrirán abusos sexuales si no se lucha por el cambio. 'Predestinados' pone el foco en la importancia de avanzar hacia un mundo en el que se reduzcan estos desoladores números que atormentan a los niños y niñas de nuestra sociedad. Esta es la idea clave que transmite la acción con la que llaman a la acción al espectador: es tan real el 11% de probabilidad de nacer zurdo, como el 20% de nacer ‘predestinado’ a sufrir abuso sexual en la niñez.

“Se trata, sin duda, de una de las campañas más importantes del año para nosotros. Es un orgullo poder colaborar con una entidad como la Fundación Vicki Bernadet, que suma más de dos décadas poniendo el foco en una problemática tan invisible como el abuso sexual infantil”, asegura Jordi Urbea, Senior Vicepresident de Ogilvy Spain y CEO de Ogilvy Barcelona.

Una campaña que "solo necesita verdad"

“Cuando trabajas con un tema tan sensible como el abuso sexual infantil, es muy fácil caer en el sensacionalismo”, confiesa Enrique Almodóvar, director creativo de Ogilvy Barcelona. “A veces, quieres transmitir la crudeza del problema, pero al jugar con las emociones, puedes acabar creando algo que genere rechazo en vez de empatía”.

Es por eso por lo que en esta campaña potencia de los datos numéricos para transmitir -dice Almodóvar- que “los datos no se pueden manipular, con una información sólida no hacen falta grandes giros creativos: solo necesitas la verdad”.

El hecho de que durante los últimos años de campaña no se haya visto un avance significativo, llevan a basar la campaña en los atroces números que predestinan a uno de cada cinco niños a sufrir abuso sexual. “A veces la verdad es la herramienta creativa más fuerte; la realidad supera muchas veces la creatividad”, concluye el director creativo de Ogilvy Barcelona.