Los usuarios de Amazon lo saben: la mejor forma de transportar el portátil sin riesgo es esta mochila impermeable y antirrobo

Los ordenadores son nuestras herramientas de trabajo y de estudio. La mayoría son portátiles y los llevamos de un lado a otro ya que una de sus grandes ventajas es que se pueden transportar fácilmente. Forman parte de nuestro día a día, casi tanto como los teléfonos móviles, pero no caben en el bolsillo. Por eso muchos de nosotros tenemos en casa esa bolsa que nos dieron cuando lo compramos, pero que no usamos porque no encaja con nuestro estilo o nuestro ritmo de vida. Nos movemos en patinete eléctrico o en bicicleta y eso nos aboca usar otros sistemas de transporte mucho más cómodos. Sí, estamos hablando de las mochilas.

Cada vez vemos a más personas con la mochila al hombro por la calle. En ella no solo llevamos el ordenador sino también la cartera, las llaves, el móvil y todo lo que necesitamos a lo largo del día. Incluso, hay algunos modelos que incluyen sistemas antirrobo y cargadores USB. En Heraldo Shopping hemos encontrado, a mitad de precio, la mochila favorita de los usuarios de Amazon con más de 75.000 valoraciones en la web. Es impermeable, antirrobo y podemos llevar un portátil de hasta 15 pulgadas y, mucho más porque tiene tres compartimentos grandes y 12 bolsillos pequeños y además, está disponible en cuatro colores diferentes por menos de 35 euros con la rebaja del 56%.

Es impermeable, antirrobo e incluye un cable para cargar el móvil Amazon

Esta mochila de Mantein de 45 x 19,8 x 30 centímetros está rebajada un 56% en Amazon. Es impermeable y está reforzada para evitar daños en los dispositivos. En ella cabe un portátil de hasta 15.6 pulgadas, pero también está disponible en un un tamaño más grande y con todavía más capacidad.

Entre las muchas razones por las que ha enamorado a los usuarios del gigante de las ventas 'online', destaca su versatilidad ya que puede utilizarse como mochila escolar, sino también para los viajes o incluso para el gimnasio porque está elaborada con tejido oxford que repele el agua y resiste los arañazos. Incluye una correa para colocar en los tubos de la maleta y, además de sus múltiples compartimentos incluye un bolsillo antirrobo para proteger la cartera o los objetos importantes. Además, también cuenta con un cable incorporado para cargar el teléfono mientras estamos en movimiento, aunque no incluye la power bank.

