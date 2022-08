Los últimos viajes del verano son más cómodos con esta mochila tan versátil de Amazon para ropa y ordenador

Muchas personas tienen demasiadas mochilas, bolsas y maletas, que no les sirven en el día a día. Y es que, existe el equipaje específico para cada viaje. Por ejemplo, una mochila grande con muchos compartimentos e impermeable para los viajes a la montaña, las maletas de cabina para el avión que no excedan las medidas permitidas, una bolsa pequeña para los viajes de un solo día o un maletín para los traslados de negocios. Estos son algunos de los equipajes que la mayoría de personas tienen en casa. No obstante, para aquellos que quieran liberarse de tanto espacio que ocupan estas maletas y busquen una mochila que les sirva para el día a día, los viajes y el trabajo, Amazon tiene una solución ideal.

Existe la mochila 6 en 1, idónea para distintos viajes. Es perfecta para practicar senderismo, para el día a día, para los viajes de negocios en los que necesitemos proteger nuestro portátil de golpes, para ir al trabajo y no quedarte sin batería en el transporte, gracias a su puerto de carga USB, impermeable para hacer deporte al aire libre y, por último, ideal para los viajes en avión de pocos días en los que solo se permite una mochila pequeña, porque te cabrá desde la ropa hasta las zapatillas, pasando por el portátil, sin exceder las medidas de debajo del asiento del avión.

Se trata del modelo de la marca SZLX con más de 2.300 valoraciones en Amazon debido a su gran versatilidad. Tiene hasta siete compartimentos, por lo que podrás separar perfectamente, para cualquier viaje, tu ropa de tu ordenador o del calzado. Así como la ropa sucia, de los objetos de tecnológicos e, incluso, podrás mantener aislados los cosméticos o productos que necesiten una protección impermeable por si se derrama el líquido interior. ¡Lo tiene todo! Sin olvidar que también contiene un puerto de carga USB para que no te quedes sin batería en el portátil o en el móvil en el peor momento de un viaje o de tu día a día.

Separa la ropa, de tus zapatillas y del ordenador, gracias a todos sus compartimentos. Amazon

