La fotografía de Amaia Montero que ha desatado la alarmas.

La cantante Amaia Montero publicó hace tres días una misteriosa fotografía en Instagram que está suscitando todo tipo de comentarios y ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. En la fotografía, en blanco y negro, aparece visiblemente desmejorada, con un aspecto desaliñado. Acompañaba la fotografía de un mensaje que hizo preocupar aún más a sus seguidores: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Entre los más de 4.000 comentarios que ha recibido la publicación encontramos el mensaje de ánimo de la también artista Diana Navarro: “Resiliencia compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides!”. “Te admiramos y te queremos amiga”, le escribe Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, mientras que Paula Echevarría le recuerda que “la vida sirve siempre”.

Tras la preocupación surgida en torno al estado de salud de la cantante, su hermana, Idoia Montero, se pronunciado este lunes en Espejo Público de Antena 3. Aunque ha afirmado que cree que quien debe pronunciarse sobre lo ocurrido es la propia Amaia, ha confirmado que no está pasando por su mejor momento, al tiempo que ha agradecido el apoyo que está recibiendo su hermana por parte de compañeros de profesión.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh anunció a comienzos de octubre su vuelta a la música con su primer disco en cuatro años. Fue a través de un vídeo en sus redes sociales que llenó de alegría a sus seguidores, teniendo en cuenta, además, que en 2020 se había despedido de la actividad pública con un enigmático "hasta pronto" y una confesión: "Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad mi nuevo disco".

En más de una ocasión en los últimos años, y tras protagonizar varias polémicas, la vocalista vasca ha reconocido sentirse "acosada" y estar cansada de ser el blanco de las críticas. En el verano de 2018 fue duramente criticada tras una actuación en Cantabria, donde la acusaron por su actitud de haber salido al escenario "ebria o medicada". Unos meses antes y tras pasar por el quirófano, también fue el blanco de las críticas por sus retoques estéticos.