Amaia Montero anuncia su vuelta a la música con su primer disco en cuatro años

Amaia Montero ha anunciado este lunes a través de su cuenta personal de Instagram que tiene un nuevo disco en ciernes, el quinto en solitario de su carrera y el primero en cuatro años, así como el primero desde que en 2020 se despidiera en redes de la actividad pública con un enigmático "hasta pronto".

La artista vasca ha hecho público este retorno interpretando en vivo un extracto del que será uno de sus nuevos temas, un corte pop con ligero toque "naif" y contenido romántico que está en las coordenadas musicales de otras composiciones de la autora de "Quiero ser".

De momento no hay más datos ni sobre el título de la canción, ni del álbum ni de la fecha de lanzamiento del mismo.

Tras alcanzar la fama como la vocalista y coescritora de los éxitos de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero (Irún, 1976) inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en 2008, al que siguieron "Amaia Montero 2" (2011), "Si Dios quiere yo también" (2014) y "Nacidos para creer" (2018).

"Hasta Pronto", escribió dos años después en un escueto mensaje en Instagram, presuntamente cansada de polémicas y debates suscitados en redes a cuenta de algunos de sus mensajes y declaraciones, como cuando recriminó a un seguidor una crítica o reaccionó a una entrevista de Malú que la citaba.

Entre esas controversias también está la abierta cuando criticó que su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, firmara a los seguidores discos de la etapa en la que era ella la vocalista del grupo.

Precisamente Martínez ha hablado este fin de semana sobre ese episodio y la relación entre ambas artistas en unas declaraciones al programa de televisión "Socialité".

"El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante", ha opinado.

La actual vocalista de LOVG también ha reconocido que los comienzos en el seno de la banda "fueron complicados" por las constantes comparaciones y que "se han dicho cosas" que no le habían gustado, pero que prefería callar para "no generar fuegos".

"Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá. Me hubiera gustado hablar con ella a tomar un café para contarnos nuestras experiencias. Pero no surgió y tampoco estuve sola", ha zanajado Martínez.