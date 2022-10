Y el Cover de Oro es para... ¡Senda!

Llegar al Rock&Blues este sábado por la tarde en la calle Cuatro de Agosto era todo un reto, debido al gentío que jaleaba la sesión callejera de los DJ zaragozanos Florida y Hermosso, pero para los seguidores de Héroes, no hay reto imposible. La celebración del Día H alcanzaba su decimoquinta edición de la mando de Francisco Javier Alcaraz ‘Alca’ y los organizadores de esta jornada que comenzó a celebrarse en 2007, justo a la conclusión de la última gira de Héroes del Silencio. El premio ‘Cover de Oro’ es una de las iniciativas de esta jornada de celebración que ya se ha extendido a 18 países simultáneos.

Un jurado compuesto por el mánager Kike Gallego, miembros de Héroes, Nacho Corral, José Luis del grupo de seguidores las Líneas del Kaos y un representante rotatorio de El Día H eligió este año como banda ganadora a los pacenses Senda, que recibieron un doble premio: el galardón en cuestión y el hecho de recibirlo directamente de dos de sus referentes musicales, Pedro Andreu y Juan Valdivia, batería y guitarra de Héroes. La música de la banda zaragozana, que llevaba un rato sonando en el local, atronó la sala durante algunos minutos, para deleite de los presentes.

‘Alca’, que reside en Aspe (Alicante), visita asiduamente la ciudad de su grupo favorito. "Siempre es un placer venir aquí, y entregar este premio a Senda, que hizo una gran versión de ‘El camino del exceso’. Y aquí seguiremos, pensando ya en llegar a las 40 ediciones".

"No podemos estar más contentos, llevamos solo tres años y hemos tenido la pandemia en medio, pero queremos seguir muchos más cantando temas de nuestro grupo favorito" (Alberto Benítez, vocalista de Senda)

Una gran alegría

Alberto Benítez, vocalista de Senda, no disimulaba la emoción que sentía por compartir ese momento con sus compañeros de banda y estar en el escenario con Juan y Pedro. "A Juan lo conocimos en su día porque la banda estuvo en el homenaje que se le hizo en el Museo de la Música de Almería el pasado 3 de diciembre, pero a Pedro lo conocemos hoy -por ayer- y estamos encantados. El año pasado nos presentamos a este concurso con ‘Fuente esperanza’ y no pudo ser, pero este año lo hemos conseguido y no podemos estar más contentos, llevamos solo tres años y hemos tenido la pandemia en medio, pero queremos seguir muchos más cantando temas de nuestro grupo favorito".

Los dos Héroes presentes acudieron con familiares y amigos al evento, estuvieron saludando a todo aquél que les tendía la mano, y firmando complacidos algún autógrafo que otro. No es la primera vez que ambos participan en eventos del día H; Andreu, además, sigue cruzando el charco con frecuencia para sumarse a grupos tributo en presentaciones puntuales por toda América, mientras que Valdivia también ha pisado México en el último año para protagonizar encuentros con fans.