La alegría preside el IV Encuentro de Gaitas en el centro de Zaragoza

Este sábado, en el corazón de Zaragoza, la música vive un día grande. La Banda de Gaitas de Boto Aragonesas cristaliza un año más (y van cuatro ediciones) en un gran encuentro con colegas músicos y folcloristas su esfuerzo en pro del uso de este instrumento, que vive un gran momento después del olvido en el que sumió hace ahora medio siglo. La plaza de los Sitios reunió a gaiteros procedentes de distintos puntos de Aragón, con el añadido de grupos invitados del Bierzo, Cataluña y Francia.

Un pasacalles matinal hasta la Plaza del Pilar daba paso a las actividades vespertinas previstas en la iglesia de San Cayetano, con recital de gaitas a dúo, la presentación del libro ‘Nuevas tonadas IX’ y presentación de varias composiciones reflejadas en la obra.

Jesús López Báguena, coordinador de ensayos de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, celebraba por la mañana el regreso de este encuentro. “Aquí estamos otra vez, y es una felicidad recordar a la gente las excelencias de la gaita de boto aragonesa, además de recibir en Zaragoza a compañeros de otros puntos del mapa. Dos grupos de Huesca, el nuestro de Zaragoza, otro de Ponferrada, otro de Tarragona y los amigos franceses, unidos en la misma afición y cariño por la gaita”.

López destacó la actuación de Caminarem. “Robert Matta y Carine Joanny tocan gaitas del centro de Europa y también cantan. Son excelentes: de hecho, Robert es un maestro para muchos de nosotros”. En cuanto al libro, supone otro motivo de orgullo para el aragonés. “Es una compilación de partituras para gaita de boto, se trata de la novena edición y está hecho enteramente por compositoras. Lo preparamos en la banda y lo edita DPZ”.

Para López, la música es parte de su vida desde la infancia. “Cuando iba por los pueblos tocando con mi padre en la banda y veía grupos de folk aragonés, siempre me llamaba la atención la gaita aragonesa. Finalmente me inicié en ella y es un placer; no se parece nada a las gaitas asturianas o gallegas, tiene más similitud con la catalana, la balear y las italianas. Tiene una apariencia muy distinta, lleva el vestido de una niña y la forramos con piel de culebra; y en la tímbrica la distingo, la verdad, tiene una personalidad muy especial”.

El maestro gaitero Carlos Núñez es otro admirador de la gaita de boto. “Somos de la misma quinta, y ha sido siempre referencia, desde luego, como Eugenio Gracia o Miguel Ángel Fraile aquí en Aragón. Con 18 años ya era profesor de conservatorio, imagínate; de hecho, cuando viene a Aragón le encanta estudiar la gaita de boto y nos invita a tocar con él en los conciertos”.