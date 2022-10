La banda municipal de música de Zaragoza cumple 30 años

Los lunes y los jueves de cada semana acuden a las 19.30 al local alquilado que tienen en la calle de Pablo Ruiz Picasso y, durante dos horas, ensayan bajo la batuta del director Daniel Simón Goni, un profesor de saxofón de la Escuela Municipal que nació en Alcañiz hace 38 años. Hasta la pandemia la Banda Municipal de Zaragoza estaba compuesta por unos 35 integrantes y la mayoría «ya peinan canas», como cuenta uno de ellos.

Pero desde el año pasado se ha duplicado el grupo para alcanzar los 70 miembros, una cifra más próxima a las de las bandas levantinas más conocidas. Se doblaron y rejuvenecieron, porque los jóvenes zaragozanos (de 10 a 25 años) sacaron de casa sus instrumentos de viento para apuntarse. Esta revolución musical fue defendida por Roberto Voto Aranda, presidente de la Asociación Musical del Club Social de Empleados Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, y le condujo a elegir al nuevo director. Este cambio ha animado a los músicos más jóvenes a subirse al proyecto, cenas incluidas, donde no faltan los torreznos del bar Yuanyos, que llevan unos chinos en el barrio del Actur.

Daniel Simón dirige a la banda musical en su local de ensayo en el Actur. Toni Galán

En el último año, la banda de música se ha multiplicado. Actualmente reúne desde a Silver, un saxofonista de 91 años que fue profesional de la música y al que acompaña su hija, o su compañero Julián, de 80 años que toca el saxo barítono, hasta Ismael, el benjamín del grupo, de 10 años, al frente de la trompeta.

«Yo soy profesor en la Escuela Municipal, donde hay 60 alumnos, desde hace cinco años y, en junio de 2021, me llamó Roberto Voto para hacerme cargo de la dirección de la Banda Municipal. Lo acepté y hemos ampliado las clásicas músicas de pasodoble o militares, para aprender a tocar canciones modernas como las del holandés Jacob de Haan, el belga Bert Appermont o los españoles David Rivas, Ferrer Ferrán u Óscar Navarro, muy descriptivos». Así relata el director Daniel Simón el cambio radical en la música que ha empujado a los más jóvenes a sumarse al proyecto. Han sido capaces de ‘mezclar’ temas de rock sinfónico de grupos como Deep Purple y AC/DC con la música escocesa o los pasodobles más clásicos.

El presidente Roberto Voto Aranda, que toca la flauta y ha vivido los 30 años del grupo, desde que nació a partir del club social de los funcionarios del Ayuntamiento, destaca que la asociación que dirige nació «sin ánimo de lucro». Agrega que el gran incremento producido en el último año de la Escuela Municipal (60 integrantes) y la Banda Municipal (70) se produjo «gracias a multiplicarse y modernizarse por las redes sociales».

Inés y Lucía, jóvenes integrantes de la banda muinicipal de musica. Toni Galán

Desde el pilar hasta parís. Los más antiguos de la banda recuerdan que en 1998 hicieron su primera salida de España para hacer una gira en Austria, un país muy ligado a la música clásica, que les llevó a subirse a escenarios desde Viena hasta Salzburgo. «Allí nos pedían música española o pasodobles», recuerda un músico que participó en ese único viaje al extranjero.

Una vez superada la pandemia y duplicada la composición de la banda, con bastante más programación, Roberto Voto, de 41 años, anuncia que el año próximo, para celebrar el 30 aniversario, irán a Francia para tocar en París y en el histórico Monte Saint Michel, en Normandía. Antes de cruzar los Pirineos, la Banda Municipal tiene una actuación de algo más de una hora programada durante las fiestas del Pilar, será el próximo 14 de octubre, a las 18.00, en el parque de La Granja. «El repertorio que interpretaremos irá desde el pasodoble hasta Deep Purple, de la música celta a la eléctrica», relata el director. «Esta banda se ha hecho muy versátil porque puede hacer desde una función de gala con baile hasta el Coro Amici, la marcha imperial de ‘Star Wars’, muy reconocida, o una sinfónica».

La historia de los jóvenes que han hecho crecer esta banda municipal suele haber pasado por el conservatorio y esa base les sirve como ejemplo de la flexibilidad para poder afrontar los cambios en el repertorio. «Para una banda, la monotonía de la música puede llegar a matarla. Nuestros integrantes han aceptado muchos cambios y, así, van creciendo. Ahora, al haber crecido y haber llegado a 70 miembros, tenemos que buscar nuevos escenarios como el Palacio de Congresos, porque ya no cabemos en un centro cívico», proclama Roberto Voto, al cumplir el 30 aniversario.

A Jesús y Aitana, la banda les une con su afición a la música. Toni Galán

Pagar cien euros al año pasra ser músico

Los integrantes de la Banda Municipal de Música de Zaragoza ya no son funcionarios exclusivamente, como cuando nació en 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La mayoría de los 70 aficionados a la música que integran esta banda no trabajan en el Ayuntamiento y tienen que pagar una cuota anual de cien euros para formar parte de la misma, además de sus conocimientos de música. La gestión de la institución que preside Roberto Voto suele recibir alrededor de unos mil euros por sus conciertos, que son multitudinarios, y con esas cantidades, junto a las cuotas que pagan dos veces al año (febrero y octubre), sufragan el sueldo del director de la banda. Aunque son una banda de música de viento con instrumentos como saxofones, flautas, clarinetes, trompa, tuba, flauta, fagot, bombardino y percusión, no descartan alcanzar su objetivo y poder convertirse en el futuro en una banda sinfónica, con instrumentos de madera.