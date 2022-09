¿Qué le parece que la programación del Pilar 2022 esté tan descentralizada?

Desde las ferias de Valdespartera hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria Andrés Oliván (en San Juan de Mozarrifar), dentro de estos 15 kilómetros de distancia se encuentras programados los actos de las Fiestas del Pilar de 2022. Más de 180 grupos de música y teatro se distribuyen por varios puntos de Zaragoza en escenarios de 26 distritos y barrios rurales. ¿Qué le parece que la programación del Pilar 2022 sea tan descentralizada? Aquí puedes dar tu opinión y conocer el resultado al instante:

En un intento de que la fiesta llegue a todos los rincones de la ciudad, los escenarios festivos consolidan posiciones ya habituales en los diferentes barrios, y suman algunas más novedosas en los festejos de octubre. Esa decisión también lleva unida la desaparición de la actividad en algunos puntos tradicionales del centro histórico, como la plaza del Justicia la de San Felipe; la primera venía siendo el destino de la oferta alternativa de pop y rock de calidad.

Por otra parte, el recuperado Jardín de Invierno se suma a la causa pilarista en los conciertos, junto a la Estación del Norte; el Kiosko Q4, en la ribera del Ebro/Tenerías y próximo a la zona Expo, tendrá una programación de artes escénicas y circo. Eso consolida el Parque Grande José Antonio Labordeta (que también albergará el parque de las marionetas), Ranillas y el Arrabal como puntos cálidos en el plano de la cultura y el ocio de las fiestas. También regresan el parque de las Delicias con circo y teatro de calle y el Centro de Historias en la Magdalena con danza urbana. La expansión llegará al parque de los Incrédulos en Casablanca y el parque de La Paz, además de la cúpula geodésica de San José.

Otros escenarios que repiten son el parque Río y Juego en la zona Expo con la PAI, un punto que este fin de semana estará ocupado por artistas latinoamericanos y españoles en el festival musical Vive Latino Zaragoza. Se recuperan, ya sin restricciones, los 'food trucks' del paseo de Echegaray y Caballero, las casas regionales de la plaza de Aragón y el mercado de productos aragoneses de la plaza de Los Sitios, todo un clásico en los paseos pilaristas para hacer acopio de las especialidades más destacadas de la gastronomía local; además, ese punto volverá a compartirse con las aventuras de Pelegrín y el resto de la tropa del Teatro Arbolé.

En la Ofrenda de Flores, el acto más multitudinario de las fiestas, se recuperará la ubicación tradicional de la Virgen y su manto floral, en el centro de la plaza. Lo mismo ocurrirá con la de frutos. Se ha establecido un aforo de 40.000 personas para la plaza del Pilar.

La fiesta regresará un año más al barrio de Valdespartera con el recinto ferial por excelencia y el Espacio Zity donde harán su aparición artistas como Melendi, La M.O.D.A., Natos y Waor, Izal y Bad Gyal. Entre los show destacan el siempre exitoso Love The 90’s presentado por Fernandisco, Tomorrow Party y Rave in The River. La principal novedad a nivel técnico de este espacio pilarista será la ampliación de la conocida como ‘Carpa 2’, en la que actúan las orquestas. El promotor, Michel Pérez, avanzó que "será 15 metros más larga", lo que permitirá pasar de un aforo de 4.500 personas a 7.000. Consulta cómo comprar las entradas para el Espacio Zity.

El otro gran escenario de las fiestas será el pabellón Príncipe Felipe con actuaciones como la de Dani Martín, Manolo García, Estopa, Robe o la despedida de Joan Manuel Serrat. También regresa la famosa banda tributo a Queen 'God save the Queen'. Por su parte, el Auditorio de Zaragoza tendrá actuaciones como la de Brothers in Band, Los 10 grandes del cine o Mariachi Vargas de Tecalitlán “El Mejor Mariachi del Mundo”.