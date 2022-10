Dani Martín encandila a un pabellón Príncipe Felipe lleno hasta la bandera

Dani Martín y Zaragoza. Una historia de amor de esas que no terminan -como las de muchas de sus canciones-, que comenzó allá en el año 2000, y que 22 años más tarde se revalida con el concierto que el madrileño ha ofrecido este sábado a un pabellón Príncipe Felipe a reventar. Era el último espectáculo en este recinto de estas fiestas, y vaya si estuvo a la altura. Los alrededor de 10.000 aficionados han vibrado con su música en una noche muy especial para los zaragozanos en la recta final de los festejos.

Pasaban ya las 21.40 cuando se apagaron las luces del escenario. El público rugía y aclamaba la llegada del madrileño. "¡Dani, Dani!", vitoreaban. Desenfundaron las cámaras de los móviles y algunos ya encendían los ‘flashes’. El ídolo apareció por sorpresa a través de una trampilla en la tarima de una pasarela para entonar el primer himno de la noche, ‘La suerte de mi vida’. Había ganas de Dani Martín y se notaba en el ambiente, con las gradas llevándolo en volandas y acompañando cada verso con las voces al unísono. Al término de la canción, se dirigió al escenario principal para enlazar con ‘Volverá’. Nuevamente, el público se entregó al madrileño, que se movía en el escenario como la estrella que es. Una simple interacción desataba el delirio. "¡No oigo nada!", gritaba. Pero sabía que eso era mentira.

No ha sido hasta el final de la tercera canción, ‘Son sueños’, cuando el artista ha tenido unas palabras para la ciudad que presenció su lanzamiento al estrellato. "¡Que viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva esta tierra que me ha recibido siempre con tanto amor!", espetaba Martín. "¿Estáis listos?", preguntaba al público. No hicieron falta palabras para saber la respuesta. Acto seguido ha entonado ‘Qué caro es el tiempo’, el también título de su gira. No obstante, muchas de sus canciones no reflejan este eslogan, ya que suenan en los tímpanos igual o incluso mejor que el primer día.

Desde sus más tiernos inicios con El Canto del Loco, Martín siempre ha contado con una fiel parroquia a orillas del Ebro. De hecho, anoche la grada no dejó de corear los temas de la banda que el cantante recupera en su repertorio y, en los corrillos, volvía a hablarse de un posible reencuentro de la banda, como se especuló en los mentideros hace pocos meses.

‘Sold out’ temprano

Hace meses que salieron a la venta las entradas para el concierto en Zaragoza y se agotaron a los pocos días. Esto explica el ‘fenómeno Martín’, siempre imponente e implacable en el escenario. Precisamente, este recital puso el broche final a las actuaciones que se celebran en el pabellón Príncipe Felipe para estas Fiestas del Pilar. Se completó así un repaso a un prestigioso cartel, con nombres como el de Manolo García, God Save The Queen, Estopa o Joan Manuel Serrat.

La banda de la que Martín fue líder durante una década presentó su primer disco en Zaragoza en el verano del año 2000. Temas como ‘Pequeñita’, ‘Eres un canalla’ o ‘Traidora’ volvieron a sonar un año más tarde en la Sala Oasis, recinto al que volvieron en 2002 para presentar el disco ‘A contracorriente’, que confirmó su éxito. Con ‘Estados de ánimo’ pasaron por el pabellón de Interpeñas en 2003. Tras aquellas fiestas se convirtieron en protagonistas habituales de la programación de las Fiestas del Pilar. Durante los años de andadura de la banda, también se dejaron caer por otras localidades aragonesas como Huesca, Teruel y Barbastro.

Tres conciertos de la gira de Dani Martín restan después del de anoche en Zaragoza: Pamplona, La Coruña y Barcelona. Los tres tienen sus entradas agotadas.