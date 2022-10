Críticas a Samantha Vallejo-Nájera por publicar un vídeo de su hijo Roscón llorando mientras le riñe

Es habitual que Samantha Vallejo-Nájera comparta en su perfil de Instagram vídeos en las que aparece su hijo Roscón, con síndrome de Down. De hecho, la chef ha convertido en popular en esta red social el hashtag #rosconforpresident, a través del que comparte entrañables imágenes del día a día del pequeño. Sin embargo, el último vídeo compartido por la juez de Masterchef ha generado una gran polémica en las redes. En él aparece Roscón llorando mientras su madre le regaña y amenaza con castigarlo, mientras él contesta: “No quiero, no me gusta eso”. El motivo de la bronca es haber visto la tele a escondidas.

No tengo palabras para describir lo que Samantha Vallejo Nájera hace con su hijo. Quien vea normal grabar y exponer al niño en este estado, tiene un serio problema o directamente no tiene corazón pic.twitter.com/7XsyAkBh8W — Medianoche (@Medianochetube) October 2, 2022

A las críticas de los usuarios anónimos se han sumado la de rostros conocidos como Mercedes Milá: "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor", le dijo la periodista. "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", ha expuesto Anabel Pantoja.

Tras la oleada de comentarios negativos, Samantha ha explicado por qué decidió compartir el vídeo y ha pedido disculpas por haberlo hecho.

“Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele. Es increíble cómo cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo. Roscón es un niño super feliz que ayuda muchísimo a las mamás que tienen síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de estos niños, por eso lo saco en mis redes sociales. Siento muchísimo que el vídeo no fuese apropiado y pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención.

Sus palabras han sido muy aplaudidas por sus seguidores. "Eres una madre maravillosa, no hagas ni caso", le ha comentado Naty Abascal. Mercedes Milá, por su parte, ha cambiado la crítica por: "Gracias, Samantha, tus palabras te llenan de valor a mis ojos”.