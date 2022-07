Los mejores juguetes tecnológicos para el verano

Aunque la tecnología no suele llevarse bien con el agua, existen en el mercado ‘gadgets’ especialmente diseñados para llevar a la playa y a la piscina... ¡que se pueden mojar! Estos son algunos dispositivos que nos permiten estar conectados y con los pies a remojo sin miedo a que un chapuzón los arruine.

Auriculares acuáticos

Nadar y escuchar música es compatible gracias a los auriculares acuáticos. No sirven los que son a prueba de salpicaduras, deben ser específicamente sumergibles y tener un certificado IPX8. Y mejor si tienen una memoria para almacenar música, ya que es muy posible que no tengas cerca el móvil para enviar el sonido, y el bluetooth no funciona bajo el agua. Pueden llevar almohadillas especiales para inmersión o auriculares de conducción ósea específicos para natación.

Altavoces

En los lugares públicos es mejor usar auriculares individuales para no molestar, pero en una fiesta puede ser divertido llevarse la música del teléfono al agua para disfrutarla en compañía. Los altavoces normales pueden estropearse si se caen al mar o incluso con las salpicaduras, pero hay otros inalámbricos que se conectan al móvil mediante bluetooth y son resistentes al agua. Con una protección IPX7 pueden sumergirse temporalmente, lo que supone que si se caen por accidente bastaría con recuperarlo al momento y no se estropearía.

Funda para el móvil

El teléfono o la 'tablet' no tienen por qué quedarse en casa, aunque sí deben ir a la playa o la piscina convenientemente protegidos. Lo ideal es meterlos en una funda impermeable que evite la desagradable sorpresa de descubrir que la arena o el agua han entrado en su interior y han estropeado el dispositivo. El requisito es que tengan una certificación IPX8. Hay fundas para todo tipo de modelos –la mayoría de tamaño universal–, que permiten utilizar el teléfono mientras está protegido. Algunas incluso se pueden colgar del cuello.

Cargador solar

Es uno de los dispositivos más útiles para llevar a lugares con mucho sol, como es el caso de la piscina o la playa. Un cargador solar garantiza que se podrá estar viendo vídeos o escuchando música todas las horas que se quiera sin quedarse sin batería en el móvil, la 'tablet' o incluso el portátil.

Soporte para 'tablets' y móviles

Estar tumbado y sujetar la 'tablet' resulta bastante incómodo después de unos minutos. Si no quieres que se te duerman las manos, existen unos soportes universales que se transportan plegados y sirven para todo tipo de 'tablets' y teléfonos.

Nevera portátil con batería. Para mantener la bebida fría podemos usar una nevera portátil de las de toda la vida o comprar una con batería, que funciona como un refrigerador sin necesidad de cargar con hielos. Los modelos más sofisticados incluyen altavoces impermeables y extraíbles. La batería que llevan resiste unas cuantas horas y se puede utilizar hasta para cargar el móvil. Algunas se transportan como si fueran una maleta, con ruedas y asa extensible. Para recargar la batería se puede utilizar el mechero del coche o un cable conectado a la corriente eléctrica.

Dron submarino

Los aparatos teledirigidos que navegan por la superficie del agua o por debajo de ella se utilizan desde hace tiempo para la investigación científica, pero también los hay para uso recreativo. Son aparatos pequeños, que suelen tener cable de conexión con el mando –las señales de radio no se transmiten bien en el agua–, están propulsados por baterías y se usan para tomar fotografías y vídeos submarinos. Eso sí, son caros.

Hinchables con motor

Los patos y unicornios hinchables gigantes tienen su encanto, pero más útiles son los que incorporan un motor para poder moverse por la piscina o el lago, ya sean con formas divertidas para niños o como las típicas colchonetas. Suelen servir solo para agua dulce y se recargan en la corriente eléctrica.

Caja de seguridad portátil

NOTICIAS RELACIONADAS Los peligros de usar las redes wifi públicas

Cuando nos vamos al agua, dejamos desprotegidas nuestras pertenencias personales (móvil, cartera, llaves...) y tenemos que estar vigilando todo el rato para que nadie se las lleve. Una solución son las cajas fuertes de seguridad. Fabricadas en acero de aleación, tienen una combinación de tres dígitos y se sujetan mediante un cable de acero a la silla, hamaca o cualquier soporte seguro.

Cámara acuática

Si llevamos el móvil metido en una funda estará protegido, pero no podremos hacer fotos de calidad aunque sea transparente. Para capturar buenas imágenes acuáticas hay cámaras específicas a prueba de agua, que pueden tomar imágenes y grabar vídeos en HD y enviarlos al teléfono.