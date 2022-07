Un verano de aventuras tecnológicas

Sergio Cámara: "No todo es código, sino también trastear y hacer personajes"

Cuando tenía 12 años, sus padres le apuntaron a las colonias de Etopia Kids "para probar". Le gustó tanto que fue repitiendo, en verano y también en actividades durante el curso, y ahora, cumplidos los 17, ha encontrado la forma de seguir viniendo al pasar a ser monitor de apoyo. "Me encargo de ayudar a los chicos en el diseño de videojuegos", indica. En los talleres ‘Multiplayer’, chavales de 12 a 14 años crean un juego 2D cooperativo. "Los veo muy contentos", señala. "Aunque quienes se apuntan ya vienen interesados, evitamos que las clases sean pesadas porque si los pones directamente a hacer código, sabes que los vas a matar". Por eso, "no todo es programación, sino también trastear, hacer personajes y probar mecánicas; al final, ven que la lógica que hay detrás de todo no es tan complicada". Al curso que viene hará 2º de bachiller de Ciencias; quiere estudiar Matemáticas, "porque es un grado con asignaturas con mucha lógica detrás y, además, a los matemáticos los contratan pronto".