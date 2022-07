Del ventilador de techo al nebulizador: conciliar el sueño en plena ola de calor es posible y así puedes conseguirlo

La ola de calor extraordinaria que ha abrasado Europa, España y Aragón durante la primera quincena de julio ha sido la tercera en duración desde que hay registros. Según la AEMET, las temperaturas han batido récords en cientos de localidades de nuestro país, muchas de ellas de nuestra Comunidad. Así que no es de extrañar que las ventas de ventiladores y aires acondicionados se hayan disparado a pesar del alto precio de la luz. Con jornadas de casi 50 grados, estos aparatos se convierten en imprescindibles para combatir el calor y no solo de día sino también durante las noches tropicales (donde la temperatura no baja de 20 grados) y ecuatoriales (con mínimas de 25) que nos impiden caer en los brazos de Morfeo.

La falta de descanso nocturno es un problema durante el verano, y no solo porque las horas se hacen eternas intentando pegar ojo, sino porque el sueño que conseguimos conciliar es de poca calidad (a saltos) y al día siguiente sufrimos de cansancio y falta de rendimiento. La temperatura ideal para dormir es de unos 18 grados centígrados. Cuando supera ese mínimo empezamos a dar vueltas en la cama y nos devanamos los sesos buscando trucos que nos ayuden reducir el calor de la habitación o de nuestro cuerpo. Si no tenemos aire acondicionado (o no lo queremos encender) la cosa se complica, pero en Heraldo Shopping hemos recopilado algunos consejos que funcionan.

Reducir la temperatura de nuestra habitación y evitar que nuestro dormitorio se convierta en un horno es básico. Conseguirlo es cuestión de planificación: debemos cerrar las ventanas y bajar las persianas cuando el sol incide directamente en los cristales y abrir cuando refresca (aunque sea poco).

Si no queremos conectar el climatizador la solución es un ventilador con temporizador que mueva el aire y que se apague de forma automática. Los modelos de techo son siempre un acierto. Los hay muy silenciosos y con mando a distancia, como este de Create, que incluye función de invierno y verano y cuyo precio no supera los 170 euros. Además está disponible en varios colores y tiene luz de intensidad ajustable.

Es silencioso y permite cambiar la intensidad de la luz Amazon

El agua, nuestro gran aliado. Darse una ducha antes de dormir es una solución que funciona para bajar la temperatura corporal, como lo es contar con un pulverizador de agua en la mesilla que nos refrescará durante las noches tórridas.

Aquellos que no quieren estar constantemente con el espray pueden apostar por un ventilador que incluya función de nebulización (emisión de partículas de agua) y que refresque el ambiente mientras mueve el aire. Los hay muy efectivos como este modelo de pie EnergySilence 590 de Cecotec que también sirve para exterior. O, si nos decantamos por una opción más reducida y económica, este modelo portátil de Renfox se puede colora en la mesilla y que se rellena con agua helada.

Incluye tecnología de oscilación de gran angular para enfriar una superficie más amplia. Amazon

Dormir con ropa ligera y de algodón. Las fibras naturales absorben menos calor que los tejidos sintéticos, por ello, las sábanas de algodón 100% son la mejor solución para disminuir la temperatura de nuestra cama y además no tienen porqué ser caras.

En Heraldo Shopping hemos seleccionado estas bajeras ajustables compatibles con cualquier lavadora de Amazon Basics desde 12 euros y están disponibles en nueve medidas y más de seis colores. Pero también nos encanta este juego de sábanas de algodón orgánico 100% de Cotton Artean con encimera, bajera ajustable y funda de almohada para siete tamaños diferentes y tres colores por menos de 40 euros.

Los tejidos naturales mejoran la transpiración y reducen el calor corporal. Amazon

Además de estos consejos, hay otras medidas que nos ayudarán a pegar ojo, como evitar acostarse nada más cenar dejando, al menos, dos horas, desde la última ingesta. Tomar alimentos frescos y ligeros para no tener digestiones pesadas. Mantense hidratado durante todo el día, pero evitar ingerir un exceso de agua antes de dormir y añadir a nuestra dieta alimentos con omega 3 y melatonina para favorecer el descanso nocturno.

