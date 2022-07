La venta de ventiladores se dispara en Zaragoza: "No nos da tiempo a sacarlos de las cajas"

El calor sofocante de esta semana está disparando la venta de ventiladores y todo tipo de equipos que ayuden a combatir las altas temperaturas. Desde el viernes pasado se van encadenando días de 40 grados, después de haber padecido otra ola de calor a mitad de junio y picos ya en mayo en capitales como Zaragoza, una de las que más está sufriendo este episodio de calor extremo. Quienes no tienen la suerte de tener aire acondicionado, que son todavía muchos hogares, acuden a las tiendas en busca de un remedio que se ajuste a su bolsillo, olvidándose por unos días de la factura de la luz.

"Yo voy ahogada todo el día", confiesa María Pilar Serrano, vecina del barrio zaragozano de Delicias, que se refresca como puede con el ventilador que tiene en casa y que acompaña a su amiga Begoña a comprar uno este martes. Han elegido un modelo que utiliza un depósito de agua para refrescar. "Nos han dicho que es el que más se está vendiendo", explican a la salida de Electrodomésticos Tornos. "Esto no hay quien lo aguante", confiesa Begoña. Ambas son conscientes de que el recibo de la electricidad puede resultar más caro este año, pero están dispuestas a afrontarlo. El otro truco para refrescarse es estar "todo el día en la ducha", afirma María Pilar.

María Pilar Serrano mira un ventilador con depósito de agua en una tienda de electrodomésticos. Javier Belver

Este remedio también es utilizado por Darian Buenavida, un universitario que busca con su padre uno de los modelos más modernos y silenciosos. "Tenemos dos ventiladores de pie pero viejecillos", cuenta. Van a comprar el tercero para tener uno cada uno, cuando están en habitaciones distintas. En su caso, mira por el gasto en luz, por los actuales precios disparados, y prefiere no dejar encendido el aparato muchas horas. "Por la noche intento aguantar y si me veo con mucho calor me doy una ducha", explica antes de pasar por caja.

Darian Buenavida, estudiante zaragozano que ha comprado un ventilador. Javier Belver

"No nos da tiempo a sacarlos de las cajas", reconoce Antonio Tornos, propietario del establecimiento y presidente de ECOS, la Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia. Desde el fin de semana en el que los termómetros empezaron a dispararse han notado un aumento de un 30% de ventas. Ya ocurrió algo similar en la pasada ola de calor del mes de julio. "La gente compra de todo", afirma, en cuanto al tipo de aparato que se elige. La mayoría de las personas que entran al establecimiento van en busca de un ventilador.

El abanico de tipos de aparatos para poder ventilar la casa es tan amplio como los precios, que van subiendo a medida que dan aire más frío. Desde 20 euros se puede conseguir uno básico. Los que funcionan con un depósito con agua y algo de hielo van de los 60 a los 120 euros; le siguen los llamados 'pingüinos' que son aparatos de aire acondicionado portátiles con ruedas, con precios entre 250 y 400 euros, que necesitan una salida de aire a la calle y los 'split' para colgarlos en la pared que ya superan los 400 euros, según las horquillas de precios que calcula Tornos. Se trata de un producto estacional pero les ha cogido con los almacenes con producto, dentro de la cadena Euronics a la que pertenece el establecimiento, apunta Tornos. El riesgo para las tiendas es pedir mucho producto y no venderlo estos días, porque entonces ya no se puede sacar al mercado hasta el verano siguiente. "Este año es muy atípico", afirma.

Uno de los modelos por el que vuelve a resurgir el interés es el ventilador de techo, probablemente para combatir el calor por las noches. En el caso de la cadena de hipermercados Alcampo afirman que las ventas de estos aparatos se han cuadruplicado, con un alza del 300%.

El más buscado estos días es el ventilador normal de pie. Pese a que algún día las estanterías de alguno de sus hipermercados se han vaciado de estos modelos, la enseña asegura que no hay problema para reponer. "Tenemos 'stock' de todo", aseguran desde el grupo Auchan al que pertenece la citada cadena. "En lo que llevamos de mes han crecido las ventas de ventiladores y aire acondicionado un 113%", calculan. El mayor aumento ha sido para los ventiladores, con un 116%, pero el aire acondicionado también lo ha hecho un 78%.

El incremento se ha notado también en los centros de El Corte Inglés, donde estiman que se han "más que duplicado" las ventas de ventiladores, que ya empezaron a crecer en la primera ola de calor de julio. La demanda de aire acondicionado habría crecido a dos dígitos. Coinciden en que "hay productos de todo tipo, aunque puede ser que algún modelo no esté.

10 días para instalar el aire

El aumento de la demanda ha provocado retrasos en el caso de la instalación de los aparatos de aire acondicionado, que requieren la intervención de un profesional y suponen el desembolso mayor. Esto hace que quienes se han decidido a última hora no vayan a poder refrescarse en esta ola de calor. La media ronda unos 10 días, según Tornos y algunos instaladores zaragozanos como David Ruiz, de Air Atlantic Climatización. Tiene el doble de trabajo que el año pasado. "Este año hay faena más de lo normal", explica, con muchas personas que a última hora quieren instalarse un aparato. "El problema es que la gente hasta que ve que no puede respirar no lo pone", lamenta. El consejo de los profesionales todos los años es que "si te lo vas a poner este año, que sea para invierno", igual que las revisiones. Para estas últimas reconoce que hay quien llama con tiempo al técnico y otros ya "cuando no funciona".

Lo que no se ha producido es escasez de aparatos, porque se ha actuado con previsión desde la crisis de suministros de finales del año pasado, con la vuelta a la actividad después de la pandemia de covid-19. "Está fallando menos el suministro de lo que se hablaba el año pasado porque compramos mucho 'stock'", explica David González, gerente de Amafri, empresa aragonesa mayorista que vende máquinas de aire acondicionado a profesionales, además de calefacción, energía solar y frío industrial, entre otros equipos.

Sin embargo, reconoce que lo que se nota es la situación de crisis económica. "Se venden más por el exceso de calor, pero cuando baja la temperatura, las llamadas bajan", confiesa. En cualquier caso, considera que habrían alcanzado cifras "similares a las de 2019". Ahora, el sector tiene la visa puesta "en septiembre y octubre", apunta, cuando haya pasado el calor.