Del Fire TV Stick 4K por 26 euros al Echo Dot por 20: el Prime Day revienta los precios de los dispositivos Amazon

¡Tic, tac! Las horas pasan y el Prime Day 2022 de Amazon avanza. Solo quedan horas para conseguir miles de artículos, al mejor precio: productos de cocina, artículos para el hogar y también electrónica. Es el momento de renovar el portátil o de hacerte con un nuevo teléfono móvil. ¿Se te ha roto la 'tablet'? No pierdas la oportunidad adquirir una a precio de ganga. Si quieres ahorrarte una buena una buena cantidad de euros en todo tipo de productos tecnológicos sigue leyendo porque, en Heraldo Shopping, hemos actualizado la lista de productos 'techies' con los mejores descuentos.

Queremos que no te vuelvas loco con todas las ofertas así que hemos seleccionado algunos de los chollos del amplísimo catálogo de Amazon. Están tan rebajados que no te los puedes perder. La lista es enorme: desde auriculares 'bluetooth', pasando por pulseras de actividad o portátiles, sin olvidarnos de los smartphones cuyos precios se han quedado tiritando como el Poco M4 Pro 6+ de 128 gigas de memoria que tiene 19% de descuento. Pero, en este Prime Day hay descuentos tan llamativos que no podemos evitar destacarlos. Amazon ha rebajado tanto los precios de sus dispositivos que es posible hacerse con un Echo Dot con un 58% de rebaja, un dispositivo Kindle por menos de 60 euros y con la estrella de sus dispositivos, el Fire Stick más vendido, por solo 19 euros.

Pero los 'sticks' de la gama Fire, esos adaptadores que se conecta a tu tele para convertirla en 'smart' tienen un hermano mayor, que por primera vez está rebajado. Se trata del Fire TV Stick 4K que tiene un 46% de descuento y cuesta poco más de 26 euros. Con él obtendrás una calidad excepcional para disfrutar de todos tus contenidos y la inestimable ayuda de Alexa.

Este mando incluye conexión por voz con Alexa. Amazon

Las mejores ofertas tecnológicas de Amazon

- Rebajas en auriculares 'bluetooth'. Son, posiblemente, los ‘gadgets’ más populares y este Prime Day cuentan con descuentos espectaculares. Estos de JBL están a mitad de precio. Los ‘earbuds’ son los favoritos, pero también podemos encontrar modelos con diadema como este por 105,99 euros . Y si todavía no lo tienes claro, o prefieres un altavoz inalámbrico, no te pierdas la rebaja de este modelo de Sony que tiene un precio final de menos de 34 euros.

- Necesito renovar mi móvil. Cada cierto tiempo toca cambiar de móvil. Ahora puedes encontrar los mejores descuentos de la temporada en terminales para todos los bolsillos. Desde el Poco M4 por 176 euros al Samsung Galaxy M13 por 129 euros. Pero si eres más de Apple, también puedes encontrar el iPhone 11 con un descuento de más del 13%. ¿Vas a perder la oportunidad?

- A todas partes con mi 'smartwach'. Miden las pulsaciones, registran los datos de nuestras sesiones de entrenamiento, nos muestran las notificaciones del móvil e incluso controlan la música que escuchamos y todo por menos de 24 euros si aprovechamos la oferta del modelo IP68 de GRV. Y no solo eso, si prefieres la propuesta de Xiaomi, también puedes encontrarlo rebajado a 56 euros. Y si eres más de 'smartband' no te pierdas la rebaja de la pulsera de Amazfit que ahora tiene un precio por los suelos, solo 20,49 euros.

-¡Quiero Alexa en mi vida! Amazon ha aprovechado para reventar los precios de algunos de sus productos más deseados que están conectados con su asistente virtual Alexa. Este Prime Day no puedes perder la oportunidad de hacerte con el Echo Dot a mitad de precio por solo 19,99 euros o el Echo Show con un 35% de descuento. Pero si hay un gadget que destaca sobre todos los demás es el Fire Stick que ahora solo cuesta 22,99 euros con la rebaja del 28% durante los Prime Days. Pero para nosotros el Kindle es imprescindible y más ahora que lo puedes tener en casa por menos de 60 euros.

- Buenos portátiles con grandes rebajas. Si esta es tu situación, ¡que no cunda el pánico! Las rebajas del Prime Day 2022 de Amazon han puesto a disposición de todos los usuarios grandes descuentos en ordenadores de marcas como Acer o HP. Este portátil Apire de Acer tiene un 31% de descuento y puedes llevártelo a casa por 454,61 euros. Pero eso no es todo, también tienes una gran rebaja en este HP Pavilion con el que te ahorras 150 euros.

- ¿Mejor una tableta? Este soporte es un ‘must’ en muchas casas, ya sea para ver vídeos en ‘streaming’, para ver nuestros correos y publicaciones en redes o para que jueguen los más pequeños. Además, en estos días de rebajas puedes encontrarlas con grandes descuentos como este modelo de Teclast por 179,39 euros. O si prefieres una Samsung, la Galaxy Tab también tiene rebaja.

Las rebajas de Amazon abarcan una gran cantidad de 'gadgets' tecnológicos y dispositivos inteligentes. ¿Qué te parece el descuento de este repetidor Wifi de Amazon Aeero que tiene una rebaja del 30%? También puedes encontrar otras gangas como estas bombillas inteligentes por 12,59 euros o si buscas renovar tu televisor no te pierdas el descuento de 100 euros en este Samsung Qled de 55 pulgadas.

