Adelántate a la avalancha de descuentos del Prime Day con esta lista de favoritos de Amazon

Preparados, listos... ¡ya! Comienza una fecha clave para ahorrar en tus compras recurrentes o en los 'gadgets' y dispositivos que llevas deseando todo el año. Hablamos del famoso Prime Day de Amazon que comenzará en pocas horas y se prolongará este 12 y 13 de julio, tal y como han confirmado desde el 'ecommerce'. 48 horas de locura en las que tendrás que estar muy atento si no quieres perderte las mejores ofertas. Para ello, desde Heraldo Shopping te recomendamos que te suscribas Amazon Prime, para enterarte de las ofertas antes que nadie.

Además, no pierdas de vista esta lista, ya que el gigante de las ventas 'online' ya ha activado una serie de ofertas anticipadas que, seguro, quieres añadir a la cesta de tu compra, ya que se trata de las más vendidas y deseadas del 'ecommerce'. Sea lo que sea lo que buscas, seguro que lo encuentras en esta lista o durante estos dos días del ahorro. Así que, toma nota de los favoritos para este 12 de julio estar preparado para los descuentos.

Fire Tv Stick. Este dispositivo de Amazon, sin duda, es uno de los favoritos del momento, desde que nació. No es de extrañar porque puede convertir tu televisión convencional en una 'smart' por poco dinero y de forma fácil.

Con mando por voz Alexa. Amazon

Ring Alarm. Otro de los dispositivos de Amazon que está arrasando este año, por lo que deberías apuntarlo en la lista para que no se te pase su rebaja porque, seguro, tendrá descuento, es la alarma timbre. Una de las novedades de Amazon que es compatible con Alexa y tiene la etiqueta 'Amazon Choice' que el 'ecommerce' otorga a los productos con mejor relación caliad-precio.

Ideal para empezar a crear un sistema de protección integral para tu casa o piso. Amazon

-Pastillas para el lavavjillas Fairy Original All in One. Sin duda, el Prime Day es la fiesta del ahorro que también debemos aprovechar para ser prácticos. Los productos de limpieza o compra recurrente siempre arrasan debido a los descuentos del ‘ecommerce’, así que toma nota de las pastillas de lavavajillas más vendidas que ya ¡tienen descuento! Antes de que se agoten.

Las más eficaces con la grasa de la vajilla. Amazon

-El mejor precio para 240 pañales. Y, como no, los mayores ahorros en Amazon se consiguen en los pañales Dodot. Y de regalo, un 'pack' de toallitas.

Este 'pack' incluye 48 toallitas Aqua Dodot. Amazon

-Robot aspirador de Cecotec. Sin duda, vivimos inmersos en la era de los robots que nos ayudan a hacer las tareas del hogar más fáciles, entre otras muchas cosas. Y si hay un 'gadget' que ha arrasado en los últimos años es el aspirador. La firma española Cecotec, en concreto, ha vendido e innovado mucho en sus robots aspiradores. Su modelo Conga 990, por ejemplo, ya está rebajado antes del Prime Day.

La Conga Serie 990. Cecotec

