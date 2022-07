Un Conga de Cecotec a mitad de precio, entre los mejores descuentos para el hogar que no te puedes perder

Cazando gangas. Así andamos en Heraldo Shopping durante el Prime Day 2022 de Amazon. La edición de este año ya está aquí y no va a dejar a nadie indiferente ya que el gigante del comercio electrónico ha lanzado miles de ofertas en tecnología, motor, electrodomésticos y artículos de belleza. Una tormenta de descuentos que arrasa el 'ecommerce' y que ha comenzado a las 0.00 de este martes 12 de julio. Su fecha límite: las 24.00 del miércoles 13 de julio. Un total de 48 horas de grandes rebajas que incluyen algunos de los productos favoritos de los usuarios que están en la lista de deseos de muchos.

Robots aspiradores, cepillos de dientes eléctricos, ventiladores, secadores o planchas verticales son algunos de los 'gadgets' para el hogar que cuentan con descuentos que pueden llegar al 50% en algunos productos. Si estás pensando en hacerte con alguno de ellos, date prisa, porque vuelan. Además, las rebajas de estos días de locura alcanzan también a productos de uso diario muy demandados entre los usuarios como los rollos de papel higiénico o las pastillas de lavavajillas con descuentos que superan el 30% para que nos ahorremos ahorrar unos cuantos euros en la cesta de la compra de todo el año. El gran número de ofertas abruma, por eso hemos elaborado una lista las más destacadas en el 'marketplace'. No te los pierdas y sigue leyendo.

Una de nuestras ofertas favoritas para arrancar este Prime Day tiene nombre propio y es de Cecotec, se llama Conga 999 Vital X y, durante estas horas de descuentos salvajes de Amazon, tiene un 50% de rebaja. De 249 euros, ahora puedes tenerlo en casa por 124.

Un robot aspirador con navegación inteligente que friega, barre y pasa la mopa. Amazon

Aquí tienes otras ofertas muy destacadas

- Otras buenas ofertas en robots aspiradores. Si todavía no tienes uno, es hora de que descubras sus virtudes. Puede que sí lo tengas y hayas decidido renovarlo por otro que incluya más prestaciones. Pues no te pierdas la rebaja de uno de los más revolucionarios, el modelo iRobot 692 de Roomba que ahora solo cuesta 169 euros. Pero eso no es todo: poco más e 100 euros cuesta el modelo M210 de Lefant gracias al descuento del 29%. Un modelo económico y con rebaja.

- Las escobas aspiradoras sin cable más vendidas. Si tienes uno de estos 'gadgets' estás perdido porque ya no podrás vivir sin él. Es fácil de manejar, se coloca en cualquier sitio y nos permite dejar la casa sin polvo y suciedad en minutos. El modelo más vendido de este Prime Day es la escoba de Prettycare que tiene un 30% de descuento y cuesta solo 90 euros. Pero a nosotros nos encanta el modelo XPert 3.60 de Rowenta con tubo flexible que está rebajado un 39% y tiene un precio de 146 euros durante el Amazon Prime Day.

- Ventiladores muy rebajados. Si hay un artículo que está arrasando este verano, son los ventiladores y en Amazon lo saben, por eso han lanzado interesantes descuentos en varios modelos como este de pie de Mallerware: un modelo silencioso de tres velocidades que, ahora tiene más de un 35% de descuento y su precio final no supera los 65 euros. Aunque, si lo que buscas es algo más pequeño, este ventilador de sobremesa que te costará solo 19 euros con los descuentos. Hay tantos artículos rebajados que no podemos elegir solo dos, esta torre sin aspas de Newlux de tres velocidades por 36,80 euros quedará de lujo en cualquier estancia.

- Básicos de la lista de la compra. Pero no solo de electrodomésticos vive Amazon. El Prime Day vuelve a poner a un clic productos para el día a día que ya arrasaron en anteriores ediciones como las pastillas para el lavavajillas de Finish o los pañales de Dodot que tienen un descuento del más del 20% (¡y también las toallitas!). Pero si tienes un peque en casa puede que necesites toneladas de toallitas, aprovecha y hazte con más 810 por menos de 20 euros. Y sí, todavía falta el papel higiénico. Si quieres ahorrar, esta oferta es para ti:

-Todo para tu terraza y jardín al mejor precio. En verano, disfrutar de la terraza es un privilegio que en Prime Day cuesta mucho menos. Estas guirnaldas LED para exterior están rebajadas un 30% estos días. Pero, si buscas un banco o sofá que decore tu espacio por mucho menos, este modelo de ratán está rebajado y, además se convierte en cama.

- Cepillos e irrigadores del tales rebajados más del 20%. Desde los iónicos más avanzados de Oral B a los 'gadgets' más económicos, los cepillos eléctricos son imprescindibles para un buen cuidado e higiene bucal. El modelo IO es revolucionario y con los descuentos de un 22% de descuento. ¿Todavía te lo estás pensando? Aunque en cuestión de dientes, hay un producto que arrasa en ventas se trata del irrigador dental de Oral B que también está rebajado un 18% y solo te costará 39 euros.

