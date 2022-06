Un escurreplatos enrollable: la solución de once euros para cocinas pequeñas que vas a querer

La cocina es una de las estancias de la casa en la que antes acusamos la falta de espacio, Quizá tenga algo que ver con el gusto que hemos cogido a pasar el tiempo entre fogones... y a la cantidad de utensilios nuevos que hemos comprado para optimizar los tiempos y lograr que las recetas nos salgan (aún) mejor. ¡Y todos sabemos a cuáles nos referimos! Desde el robot de cocina hasta la panificadora, sin olvidar, por supuesto, las tan populares freidoras sin aceite, no hay 'gadget' que no hayamos incluido en nuestra encimera y que, por ende, haya acaparado los huecos disponibles. Y, ahora, ¡ya no tenemos hueco, ni si quiera, para colocar la vajilla o utensilios que decidimos fregar a mano!

Si este es tu caso, tranquilo, desde Heraldo Shopping nos hemos propuesto dar con una solución que ponga fin a este problema; ¡y la hemos encontrado! Rastreando el catálogo de Amazon, hemos descubierto un utensilio que encanta a los usuarios y que, debido a que es plegable, es muy práctico para ganar espacio en la cocina: se trata de una alfombrilla escurreplatos que, incluyendo una rejilla, nos permite secar la vajilla con comodidad, pues, lograda la tarea, solo tenemos que secarla, plegarla y guardarla en el armario o cajón que deseemos. Pertenece a la línea Amazon Basics, tienen más de 11.000 valoraciones y solo cuesta once euros. ¿No crees que merece la pena probarla?

Este escurridor se puede plegar y guardar fácilmente. Amazon

Con más de 11.000 opiniones que ayudan a cuantificar el éxito que este escurridor plegable ha tenido entre los usuarios que ya lo han probado, este ‘gadget’ roza las casi cinco estrellas doradas, la máxima puntuación que un producto puede lograr en el catálogo del gigante de las compras 'online'. Y la verdad, no nos extraña, pues la solución que todos necesitamos independientemente del tamaño de nuestra cocina. Disponible en nueve colores para que escojamos el que mejor queda con nuestro mobiliario, esta solución de silicona ayuda a convertir cualquier espacio en una cómoda y efectiva zona de secado de la vajilla. Pero, tras cumplir su función, puede volver al armario donde decidamos guardarla: solo hay que limpiarla y enrollarla.

Cabe destacar que, por un lado, cuenta con una alfombrilla sobre la que colocar los vasos, cazuelas o sartenes, y por otro, una rejilla con espacio hasta siete platos. Ambos son antideslizantes para evitar que la vajilla se escurra y rompa y, además, son muy fáciles de lavar para que siempre estén a punto para el siguiente uso.

