Zaragoza Florece, la mejor excusa para regalarte flores y disfrutar de todos sus beneficios

Vuelve ZGZ Florece a la capital aragonesa. Este festival busca repetir el éxito de público del pasado año y tiene como epicentro en el Parque Grande, pero las propuestas culturales se han ampliado con conciertos y rutas gastronómicas. Durante estos días las verdaderas protagonistas son las flores que nos levantan el ánimo y nos aportan beneficios mentales y físicos.

¿Por qué todos deberíamos tener flores en algún lugar de nuestro hogar? Su aroma nos ayuda a relajarnos mucho más que cualquier aceite esencial de aromaterapia. Entrar en casa y percibir el sutil olor de las rosas, los claveles o las peonías nos hace sentirnos bien. Un pequeño ramo en el centro de la mesa del salón mejora el ambiente y limpia el aire que respiramos. Además, si nos decantamos por alguna de las propuestas de Colvin con sus colores de temporada sentiremos un poco más cerca la alegría del verano. En Heraldo Shopping nos hemos enamorado de los ramos de peonías, una de las flores más esperadas del año. Cultivadas en la Provenza francesa aportan aroma silvestre y movimiento. Date prisa porque su temporada dura unas semanas.

Ramo de peonías: una flor muy esperada esta temporada. Colvin

El diseño campestre y aromático del ramo 'Oh, Peonies!' es capaz de alegrar el día a cualquiera. Incluye rosas, claveles, limonium, flor de arroz, lentisco y salal. Predominan los colores naranjas, púrpuras y cremas en un ramo espectacular con las peonías como protagonistas absolutas y centro de atención. Desde Colvin priorizan la frescura por lo que las flores pueden llegar cerradas y terminar de florecer en casa. Así, como en el festival ZGZ Florece, podrás disfrutar de todo su proceso de floración.

El más primaveral

En Heraldo Shopping hemos encontrado en la web de Colvin un ramo que emana primavera (¡y que no puede ser más bonito!). Sus pintorescos fucsias y naranjas son capaces de subirnos el ánimo incluso en los días más grises. ¿Qué tendrán estas rosas del ramo 'You color my day' para cautivarnos de esta manera? Si optas por este ramo retira los pétalos exteriores de las rosas cuando llegue a casa ya que el ramo viaja con ellos para proteger la flor para que dure mucho más tiempo.

La primavera en un ramo, así es esta propuesta de Colvin Colvin

Ramos eternos

Pero si buscamos flores que perduran en el tiempo, podemos apostar por ramos preservados como esta sombrera de rosas blancas con flor seca y flor fresca en tonalidades rosas, ocres y verdes. No necesitan ningún cuidado y no se marchitan nunca.

Flores preservadas para casa Colvin

No todo son ramos de flores. Colvin dispone de un amplio catálogo de plantas para aquellos jardineros expertos como la espectacular 'Medinilla magnífica' pero también para principiantes. Todas incluyen una detallada descripción de sus características y cuidados. Además, te indican si son aptas para mascotas y como conseguir que estén contigo el mayor tiempo posible.

