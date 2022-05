Programación de ZGZ Florece 2022 en Zaragoza: de los 'foodtrucks' a conciertos

4

Programación musical

Muchos grupos de música clásica, jazz, pop y música urbana pondrán la banda sonora de ZGZ Florece por las calles del Parque Grande José Antonio Labordeta. Bajo el lema 'bajo el lema ‘Música y flores’ actuarán: Alex Curreya, Almendra Garrapiñá, Almendra Garrapiñá, Artem Trío

Artem Trío, Big Moon, Çantamarta, Coro Infantil Amici Musicae, Coro Juvenil Amici Musicae, Delacueva, Diario Fantasma, Dúo Jaybe, Dúo Jaybe, Quinteto de las flores, El Quinteto de las Flores, Eleven, Idoipe, Izaro, Jadey, Jesús Ortiz y Jonatan de Dios, Los cracks del 29, Los Pasocebra, Miguel A. Barca, Olena Panasyuk, Parientes, Penguinsandcat, Rada Mancy, Rialto Dj,

Rubi y Rudi, Sweet Drinkz, The Flash Band Acoustic y The Street Foxes.

Tampoco puede faltar el Espectáculo de Luz​.

​

¿Dónde se celebra cada concierto?

​Así, en la zona picnic se contará con los Djs: Rialto, Penguinsandcat, Eleven, Sweet Drinkz y Alex Curreya.

En el Puente De Los Cantautores, se sucederán los artistas urbanos: The Flash Band, Rubi Dubi, Los Cracks Del 29, Big Moon, The Street Foxes, Dúo Jaybe y Los Pasocebra.

Mientras, en el Quiosco de la Música, estarán Diario Fantasma, Artem Trío,

Coro Amici Musicae Juvenil, Jadey Almendra Garrapiñá, Parientes, Izaro,

Delacueva, Quinteto de Las Flores, Coro Amici Musicae Infantil, Idoipe,

Çantamarta y Rada Manoy

Y, finalmente, en la Escalinata El Batallador, actuarán Olena Panayuk, Miguel

Ángel Barca y Jesús Ortiz acompañado del tenor Jonatan de Dios.