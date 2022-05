Barbie presenta su primera muñeca con implante coclear y un Ken con vitíligo

Mattel, Inc. y su icónica marca Barbie, la propiedad número 1 de muñecas, han anunciado el lanzamiento de su primera muñeca Barbie con implante coclear, como parte de su más reciente lanzamiento dentro de la línea de muñecas de moda más diversa e inclusiva del mercado.

Continuando con el camino de la marca hacia una mayor representación de la diversidad global y la inclusión en el ámbito de las muñecas de moda y con el objetivo de permitir que los niños y niñas puedan interpretar aún más realidades del mundo que les rodea, la nueva línea de Barbie Fashionistas incluye a Barbie con implante coclear, Ken con vitíligo, una nueva muñeca con pierna protésica y nuevas opciones de Ken con diferentes estilos de peinado.

Barbie Fashionistas es la línea más diversa e inclusiva de la marca y desde su creación se han presentado más de 175 looks, ofreciendo una enorme variedad de tonos de piel, colores de ojos, colores y texturas de peinado, tipos de cuerpo, discapacidades y modas para elegir. En 2021, ocho de las diez muñecas más populares de la línea a nivel mundial fueron diversas, inspirando a los usuarios a contar más historias y a elegir una muñeca que las pudiera representar.

Alguna de las muñecas de la colección Barbie Fashionistas. H. A.

La Dra. Jen Richardson, principal autoridad en audiología educativa, añade: "Me siento honrada de haber trabajado con Barbie para crear un reflejo exacto de una muñeca con implante coclear. Como audióloga educativa con más de 18 años de experiencia trabajando en la defensa de la pérdida auditiva, es una inspiración para quienes experimentan la pérdida auditiva verse reflejados en una muñeca. Estoy encantada de que mis pacientes puedan ver y jugar con una muñeca que se les parece".

Lisa McKnight, Senior Vice President y Global Head of Barbie and Dolls, Mattel, ha declarado: "Barbie cree de todo corazón en el poder de la representación, y como la línea de muñecas más diversa del mercado, nos comprometemos a seguir presentando muñecas con una gama de tonos de piel, tipos de cuerpo y discapacidades para reflejar la diversidad que los niños ven en el mundo que les rodea. Es importante que los niños y niñas se vean reflejados en el producto y que se fomente el juego con muñecas que no se parecen a ellos para ayudarles a entender y celebrar la importancia de la inclusión".