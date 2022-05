De Miki Nadal en Zaragoza a las recomendaciones literarias de Bunbury: así ha sido el puente de los famosos aragoneses

Dejamos atrás un puente de mayo marcado por el Día de la Madre y el del Trabajador. Ambas jornadas, que coincidieron el pasado domingo, fueron celebradas en las redes, donde no faltaron homenajes a las progenitoras ni reivindicaciones por un empleo de calidad.

Entre los que han tenido puente -este lunes solo era festivo en algunas comunidades- se encuentran los aragoneses y madrileños. Mientras muchos han hecho las maletas y hecho una escapada en busca de desconexión, otros han optado por quedarse en la ciudad para disfrutar de planes con amigos y/o en familia ¿Y nuestros aragoneses más conocidos? ¿Cómo han pasado estos días? Rastreamos sus redes sociales para comprobarlo.

Miki Nadal visitó Zaragoza el pasado sábado con motivo de una acción promocional que realizó en el recién inaugurado Popeyes en el centro comercial Puerto Venecia. La cadena de comida rápida, que nació en Estados Unidos hace 50 años y que desde entonces ha llevado la cultura del pollo por todo el mundo, lo anunciaba así días antes en su cuenta de Instagram.

El humorista, que revolucionó con su presencia el local, está muy unido a la gastronomía desde que fuera proclamado ganador de 'MasterChef Celebrity' junto a Juanma Castaño. Junto al periodista deportivo presenta el programa ‘5 Tenedores’ en Movistar.

Entre las famosas que el pasado domingo se sumaron a las celebraciones por el Día de la Madre, las aragonesas Adriana Abenia y Andrea Ropero. Ambas compartían con sus seguidores tiernas imágenes con sus pequeños. La presentadora zaragozana protagonizó a comienzos de la semana pasada una gran polémica desatada en las redes tras dar su opinión sobre un anuncio de bikinis donde aparecía una modelo de tallas grandes.

El comunicador Luis Larrodera rindió homenaje en su día a algunas de las mujeres de su vida: “La que me trajo a este mundo y a la que me hizo el mayor regalo que la vida me puede dar, que son mis hijas”.

Y para terminar el puente, el cantante Enrique Bunbury compartía en Instagram algunos de los “poemarios que más he disfrutado en este primer tercio del 2022”. Unas recomendaciones muy agradecidas por sus seguidores y entre las que se incluyen, entre otros títulos, ‘Tiempos sin claves’ de la uruguaya Ida Vitale, premio Cervantes 2018; y ‘Variaciones sobre un tema dado’, de la rumana Ana Blandiana, que cada año suena como candidata al Nobel de Literatura.