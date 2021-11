Miki Nadal: "Soy un aragonés que ejerce en Madrid"

"Un premio compartido no siempre es la mitad de un premio. Cuando lo compartes con una persona a la que aprecias y con la que has convivido y pasado buenos y grandes momentos, acaba siendo un premio doble. Es lo que me ha ocurrido a mi". El humorista y presentador zaragozano Miki Nadal sobrelleva este martes como puede el vértigo subsiguiente a su triunfo en la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. Miki Nadal se proclamó ayer, junto al periodista deportivo Juanma Castaño, ganador del concurso culinario, la primera victoria compartida en la historia del programa. Al iniciarse el concurso el aragonés y Castaño no partían como favoritos y, además, estaban enfrentados, pero a lo largo de los tres meses en los que se ha desarrollado 'MasterChef Celebrity' esas tiranteces iniciales han desembocado en amistad.

"Teníamos una especie de disputa o desencuentro desde los tiempos en los que yo presentaba '90 minuti' (2016-2020), un programa en el que se ponía el foco en algunas informaciones que daban medios o periodistas deportivos y en el que en alguna ocasión le había tocado a él ser nuestro objetivo. Al principio él no estaba a gusto con la situación pero poco a poco hemos convivido y nos hemos convertido en amigos. Conocer a Juanma ha sido una de las mejores cosas que me llevo de 'MasterChef', como conocer a Verónica (Forqué) o al resto de mis compañeros".

Miki Nadal aseguraba recientemente que "esta ha sido la edición de Verónica Forqué", algo que sorprendió un poco por el peculiar carácter de la actriz, pero en lo que se reafirma ahora, pese a que la mayoría del público parece coincidir en que ha sido en realidad 'su' edición. "Quizá se nos recuerde por eso -afirma-, pero sigo pensando lo que dije días atrás: esta ha sido la edición de Verónica Forqué. Nos ha dado cocinados muy divertidos y cariñosos y hemos disfrutado un montón junto a ella".

A la final del concurso habían llegado además el cantante David Bustamante y la actriz Belén López. En la primera prueba Castaño consiguió su pase directo para el duelo final, tras reproducir un plato de pichón con remolacha del chef Jesús Sánchez (tres Soles Repsol y tres estrellas Michelin). Posteriormente, en una prueba de exteriores celebrada en el Penedés catalán, Miki Nadal logró el otro pase para la última prueba del concurso, después de cocinar dos de los seis platos del menú ideado por Joan y Pitu Roca, del Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin). Saltaba así una de las grandes sorpresas de 'MasterChef', porque Miki Nadal no contaba en las apuestas iniciales y, de hecho, fue eliminado en una de las fases del programa, y posteriormente repescado.

A la última prueba los finalistas acudieron acompañados de sus familiares, y ese fue otro de los momentos estelares del programa. Carmen, la hija de Miki Nadal, se ganó a los telespectadores con su frescura y espontaneidad. "Carmen es una fenómena, pero qué voy a decir yo, que soy su padre -señala Nadal-. Sabía que no me iba a defraudar y que se convertiría en una de las estrellas de la final. Es así de natural, como se ha podido ver en televisión. Encantadora".

Miki Nadal y su hija Carmen, en un momento de la final de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Bajo la supervisión del chef Quique Dacosta (tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol), Castaño y Nadal se zabulleron en el plató para elaborar un menú de tres platos (entrante, plato principal y postre) de su entera elección. "Se nos pide que el menú tenga un relato, que sea personal -relata el zaragozano-. Así que pensé, ¿qué hay más personal que la infancia, la juventud y nuestros recuerdos? Me remonté a los primeros 30 años de mi vida, que los pasé en Zaragoza, en Aragón, a mi época de estudiante de Derecho, a mis fines de semana en Pedrola en casa de mis abuelos. Fue David Muñoz (el chef de DiverXO, amigo del humorista) quien me orientó para dar forma a mis recuerdos".

De primero, 'Espaguetis de la resaca', pasta fría con espuma de queso parmesano, salsa de tomate cherry, palo cortado y cabeza de gamba. "¿Quién, cuando sale de fiesta y vuelve a casa, no se siente un Ferrán Adrià? -se pregunta Nadal-. Si no son espaguetis son croquetas, o lo que haya sobrado y se guarde en la nevera. A esas horas de la madrugada entra la 'gusa' y el hambre. Por eso han proliferado tanto las ofertas de kebabs y similares. Lo que pasa es que antes, cuando yo era estudiante, no existía esa oferta. Ibas a la nevera y te preparabas algo".

El segundo plato lo bautizó como 'Anguila Imperial de Aragón', y en él acompañó el pescado fluvial con patatas, aceite de longaniza picante y pamplinas. "A las anguilas las adoras o las detestas, y yo las adoro, como los japoneses. Quería hacer un plato en homenaje a mi padre y mi abuelo, ambos llamados Antonio, una receta que en parte fuera tradicional de Aragón, como me la comía yo en Pedrola, con una materia prima como las anguilas, presentes en el Canal Imperial o en las acequias; pero que a la vez tuviera un toque de vanguardia".

Miki Nadal presentando al jurado uno de los platos que preparó en la final de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Y, de postre, una 'Leche con galletas' en recuerdo a su madre, al desayuno con leche que a veces se le quemaba en el fuego cuando era un niño. Su presentación, transido por la emoción, fue el momento álgido del programa. "Mi madre falleció el pasado 2 de febrero, a los 88 años -relataba este martes Miki Nadal-. No murió por covid pero la pandemia me obligó a no despedirme de ella como me hubiera gustado. Quedaba un rinconcito de mi corazón sin limpiar, y aunque la presión en el concurso es grande, quería rendirle un homenaje a mi madre".

El duelo con Juanma Castaño fue totalmente igualado y el jurado, formado por los chefs Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, decidió hacer una excepción en la historia del programa y otorgar la victoria a ambos. Se han repartido los 75.000 euros del premio, que han donado a una onegé de su elección. En el caso del aragonés, el dinero ya ha sido entregado a la Casa Santa Teresa de Madrid, un centro dependiente de las Hijas de Santa María de la Providencia "que se dedica al cuidado y atención de mujeres con alguna discapacidad intelectual". Una vez ganador del concurso, Nadal sigue adelante con su trabajo en 'Zapeando'. Este fin de semana volverá a Zaragoza, para estar con su familia, pero el próximo, pese al puente, no, porque tendrá trabajo en la capital de España. "Soy un aragonés que ejerce como tal en Madrid", concluye.