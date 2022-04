Esta es la mejor forma de limpiar tu cepillo de dientes y dejarlo libre de bacterias

Todos y cada uno de los días de nuestra vida nos lavamos los dientes al menos dos veces (o deberíamos hacerlo). Los cepillos dentales nos acompañan desde nuestra más tierna infancia y son los inquilinos permanentes del cuarto de baño. Un cepillo de dientes viaja con nosotros a la playa, a una escapada de fin de semana o alrededor del mundo, si es necesario. Por eso, es muy importante mantenerlo en perfecto estado para cuidar de la salud de nuestra boca y, ya de paso, de la de todo nuestro organismo.

No importa si utilizamos un cepillo manual o uno eléctrico, la limpieza de este utensilio es necesaria siempre ya que, con el paso del tiempo, se acumulan bacterias y hongos que pueden terminar provocando infecciones. Los cepillos de dientes sucios acaban desprendiendo malos olores y si no tenemos cuidado el moho acaba apareciendo y tenemos que tirarlos a la basura. En Heraldo Shopping hemos recogido algunos de los mejores consejos para limpiar los cepillos de dientes de forma eficiente que incluyen algunos trucos muy útiles que, quizás, desconozcas:

- Limpieza diaria con agua caliente. Tras su uso, enjuaga las cerdas con agua caliente para eliminar los restos de pasta y alimentos y retira el agua y los restos de humedad. Usa un trapo para limpiar el mago. Si quieres un truco, puedes utilizar dos cepillos y alternar su uso para que se sequen perfectamente.

- Errores que no debes cometer. No pongas el capuchón del cepillo porque tardará más en secarse y evita que entre en contacto con cepillos de otras personas para que no se contamine.

- Desinfección. Si te quieres asegurar de que tu cepillo queda perfectamente desinfectado puedes sumergirlo en agua hirviendo durante unos minutos o dejarlo a remojo durante una hora en colutorio detal para después enjuagarlo.

