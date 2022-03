De la edad de la piel a la composición: cómo elegir la crema hidratante más adecuada para el rostro

Una buena hidratación es fundamental para lucir un rostro impecable, sin huellas de fatiga y en el que los signos de expresión apenas se dejen notar. Aunque es inevitable que las ojeras hagan acto de presencia y que los años dejen marcas en la piel, está en nuestras manos que sus efectos sean menos notorios. Para ello, además de usar crema solar y limpiar nuestro rostro a diario, debemos dar con un buen cosmético que cubra las necesidades de la dermis. Para encontrarlo, tenemos que, en primer lugar, tener en cuenta el tipo de piel. Un rostro seco, por ejemplo, es aquel que tiene una apariencia áspera y ofrece sensación de tirantez. Por el contrario, si aparecen brillos y los poros se marcan en exceso, estaremos ante una piel grasa. También es muy común tener una dermis mixta, con una zona T mucho más grasa que el resto del rostro.

NOTICIAS RELACIONADAS De la niacinamida a los retinoides: qué debe llevar una buena crema antiarrugas

De ello dependerán los compuestos que debe incluir nuestra crema hidratante. Así, las pieles secas deberían optar por cosméticos que incluyan retinol, vitamina A y ácido glicólico, mientras que las grasas responden mejor a tratamientos con vitamina C, E y textura en gel. Por último, a las pieles mixtas les convienen aquellas cremas ligeras y ricas en vitaminas A, C y E. Otro aspecto a tener en cuenta es la edad, ya que no necesitan los mismos cuidados ni requieren las mismas formulaciones las pieles jóvenes que las más maduras. Así, a partir de los 25 se debería empezar a incorporar a nuestra rutina tratamientos que ayuden a prevenir de forma superficial las líneas de expresión. Después de los 40, es recomendable apostar por formulaciones específicas contra el envejecimiento.

Para terminar de dar con la crema adecuada, debemos tener en cuenta los efectos que queremos conseguir en nuestra piel. Si queremos conseguir más hidratación o también más elasticidad. Para ayudarte, en Heraldo Shopping hemos seleccionado tres propuestas de Amazon para que cuides tu piel como se merece.

Una crema para cada edad

-Para una piel joven... Neutrogena Hydro Boost Gel de Agua.

Neutrogena Hydroboost. Amazon

- Para una piel madura...

RevitaliftLaser SPF20. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.