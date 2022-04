Disneyland Paris celebra su 30 aniversario

Disneyland Paris celebrará este martes 12 de abril tres décadas desde su apertura y para celebrar esta fecha tan señalada el parque de ocio europeo ha organizado numerosos espectáculos, experiencias y festejos con el objetivo de que "la magia brille más que nunca".

El 12 de abril de 1992, Disneyland Paris dio la bienvenida oficialmente a los visitantes por primera vez después de años de imaginación, planificación y desarrollo para hacer realidad el sueño de Walt Disney en Europa.

Tres décadas después, el resort ha seguido expandiéndose con nuevas historias, personajes y aventuras, incluidas franquicias como Pixar, Star Wars y Marvel. Más de 375 millones de personas han visitado desde entonces el primer destino turístico europeo.

Han sido 30 años marcados por grandes acontecimientos, como la apertura de atracciones tan icónicas como Indiana Jones and the Temple of Peril (1993), Star Wars Hyperspace Mountain (1995), The Twilight Zone Tower of Terror (2008), Ratatouille: The Adventure (2014) o Cars Road Trip (2021).

Tres décadas marcadas por la inauguración de un segundo parque, Walt Disney Studios, en 2002. Y más de 360 meses plagados de mágicos espectáculos y cabalgatas como Tarzan El Encuentro (2000), Disney's Once Upon a Dream Parade (2007), The Lion King: Rhythms of the Pride Lands (2019) o el icónico show nocturno Disney Illumination que han dejado recuerdos imborrables en la memoria de miles de personas de todo el mundo.

El departamento de entretenimiento ha producido más de 200 espectáculos desde 1992, y ahora desea "que la magia continúe por muchos años más". El resort cuenta con un equipo de más de 16.000 Cast Members que buscan que la experiencia de cada visitante en Disneyland Paris sea mágica e inolvidable. El Resort ofrece más de 500 tipos de empleos distintos y los empleados representan un total de 124 nacionalidades diferentes y hablan 20 idiomas distintos.

El parque de ocio parisino se presenta este año ante sus visitantes con sus mejores galas de aniversario como nunca se había visto "tanto de día como de noche". El principal destino turístico europeo llega a esta importante fecha en plena transformación y comprometido con ofrecer una visita cada vez más inmersiva, personalizada y cualitativa.

In celebration of Disneyland Paris’ 30th Anniversary today, we’re sharing 10 fun facts you may not know about the park! 👀 Visit the Disney Parks Blog for a peek, then comment below on which one surprised you most: https://t.co/IOlqbsxesc pic.twitter.com/HsD09PFn9S — Disney Parks (@DisneyParks) April 12, 2022

Se han invertido 2 billones de euros en la que será la transformación más ambiciosa de Disneyland Paris hasta la fecha. Este gran proyecto incluye la expansión del Parque Walt Disney Studios con tres nuevas tierras tematizadas, entre las que se incluye el Avenger Campus que abrirá sus puertas este verano; la renovación del Hotel Disneyland, el buque insignia del Resort; y la transformación integral de Disney Village, la zona de ocio al aire libre.

Con motivo del 30 Aniversario de Disneyland Paris, todos los días un nuevo espectáculo cobrará vida varias veces al día en la plaza central frente al Castillo de la Bella Durmiente. Con tres temáticas que celebran el poder de la diversión, de la pasión y de los sueños, contará con más de 30 Personajes Disney y bailarines, nuevas carrozas y una nueva banda sonora.

El parque ofrecerá al caer la noche uno de los espectáculos favoritos de los visitantes: Disney Illuminations. Llamado Disney D-Light, este nuevo pre-show combinará proyecciones de vídeo, juegos de agua, efectos de luces, niebla, canciones famosas de Disney y una coreografía con 200 drones.

Será la primera vez que un Parque Disney utilice la tecnología de drones como parte de un espectáculo diario al aire libre sobre su Castillo. Estos drones sincronizados formarán un '30' que brillará en el cielo justo encima del Castillo de la Bella Durmiente, mientras que la nueva pieza musical creada especialmente para el 30o Aniversario, 'Un monde qui s'illumine', se reproducirá de fondo.

El Parque Disneyland también será el hogar de los nuevos 'Gardens of Wonder', compuestos por diez jardines temáticos diferentes. Instaladas frente al Castillo de la Bella Durmiente, estos jardines incluirán 30 nuevas piezas de arte, esculturas cinéticas que "cobrarán vida" para celebrar la naturaleza y la diversidad de personajes famosos de Disney y Pixar.

El parque también será redecorado con el tema 'iridescent', en brillantes tonos azules y morados. Se utilizarán efectos de iluminación, luces de neón y esculturas cinéticas retroiluminadas para decorar las zonas principales del Parque Disneyland, como el Gazebo o Main Street Station, además de Disney Village.

El 30 Aniversario también marcará la esperada apertura de la nueva tierra temática 'Avengers Campus', como parte de la transformación integral del Parque Walt Disney Studios. A partir del verano de 2022, los Superhéroes del universo Marvel invitarán a los visitantes a embarcarse en un viaje épico que incluirá aventuras heroicas y emocionantes misiones, extendiendo así la experiencia inmersiva en el universo Marvel, que comenzó con la apertura del Disney's Hotel New York-The Art of Marvel en 2021.