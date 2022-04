La queja de Elena Rivera en Twitter tras lo ocurrido en un bar: “Por favor, no me trates como si fuera un mono de feria”

No son pocos los famosos que han mostrado su malestar tras sentir invadida su privacidad al ser fotografiados sin su permiso en algún lugar público mientras disfrutan en compañía de familia o amigos de su tiempo libre. La última en denunciarlo públicamente ha sido la zaragozana Elena Rivera, que este lunes por la noche escribía en su perfil de Twitter:

“Tomando algo, un señor pasa muy cerca de nuestra mesa, veo que me apunta disimuladamente con su móvil y suena el click de foto. Continúa como si nada. Si me hubiera pedido la foto, me la hubiera hecho gustosa… pero, por favor, no me trates como si fuera un mono de feria”.

Entre las reacciones a su publicación, que ya supera los 1.000 ‘me gustas’, abundan los comentarios que apoyan a la actriz, que manifiestan que “su trabajo sea público no significa que su vida lo sea" y califican el acto de “falta de educación total”. También están los que creen que el autor de la fotografía quizá lo hizo “por timidez, por no molestarte”.

Actualmente, Elena Rivera triunfa en Antena 3 con ‘Alba’, que aborda la historia de una joven que sufre una violación múltiple por parte de cuatro hombres. Un difícil papel para la aragonesa, tal y como reconoció recientemente con motivo de su estreno : “Me salía un sentimiento de angustia. Se me revolvía el estómago. Nosotros solo hemos hecho una representación, pero esto es real y ocurre".

Tal y como ha compartido a través de sus redes sociales, estos días se encuentra de promoción con ‘Los herederos de la Tierra’, serie que se estrena el próximo viernes en Netflix, basada en la novela de Ildefonso Falcones, que cuenta con la participación de Yon González y Michelle Jenner, entre otros actores populares.

La zaragozana, que no para de encadenar proyectos, encabezó recientemente el reparto de ‘Sequía’, emitida durante los últimos meses en TVE y en la que interpreta a la inspectora Daniela Yanes.