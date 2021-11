Elena Rivera, actriz: "Zaragoza es mi zona de confort"

Los Premios Feroz, que se celebrarán el 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza, ya tienen nominados. La actriz zaragozana Elena Rivera y el actor Brays Efe han sido los encargados de anunciarlos este jueves en la sala Multiusos de la capital aragonesa. Un momento "emotivo" para los dos, pero con especial relevancia para ella. "Esta es mi casa, mi tierra y que hayan contado conmigo para un acto como este es un orgullo", ha comentado ilusionada quien interpretara el papel de Karina en la serie 'Cuéntame'.

"Con toda la vorágine de trabajo, yendo de un lado para otro, poder disfrutar de esos pequeños momentos en mi casa, con mis padres... es un lujo. Esta es mi zona de confort, la que me trae los mejores recuerdos de niña, cuando mi sueño era irme a vivir a Madrid", ha dicho la actriz zaragozana. "Toda mi infancia y una parte de mi juventud la pasé aquí. Me fui hace once años de Zaragoza, pero vuelvo siempre que puedo, como haré, sin lugar a dudas, estas navidades", ha confirmado.

Buscando entre sus recuerdos de niña, Rivera aludió al cine Palafox como el primero en el que vio una película. "No recuerdo el título, pero sí el cine. También iba mucho a los Warner, ahora Cinesa del centro de ocio GranCasa. Esta ciudad ha llegado a contar con muchas salas. Además es un lugar maravilloso para hacer cine", ha comentado la joven. "Me encantaría rodar aquí, tiene muchas posibilidades. De hecho, siempre que puedo, lo reivindico", ha contado Elena Rivera con una sonrisa.

Una apuesta compartida por su compañero de atril, el actor Brays Efe, conocido por su papel en 'Paquita Salas'. "Es una ciudad maravillosa. He podido visitarla en varias ocasiones. En una edición de los Premios Forqué, con mi familia cuando era niño... De hecho, mi madre vive en Calahorra, en La Rioja, que está muy cerquita de aquí. Zaragoza es una referencia para el cine", ha concluido el actor.