Dodot en rebajas: cómo conseguir más de 800 toallitas por 20 euros (¡y pañales de la marca al 20%)

En un hogar con niños hay indispensables que no pueden faltar. Y no, no nos referimos a los dibujos de Peppa pig. La cuna, la bañera especial y la sillita para el coche son algunos de los primeros básicos que las familias adquieren antes incluso de que el pequeño llegue al hogar. La mayoría de estas adquisiciones requieren de una única inversión inicial y, conforme el niño crezca, habrá que cambiarlas por otras adaptadas a su edad. Sin embargo, hay varios gastos constantes de los que no nos libraremos hasta que cumplan unos cuantos años: los pañales y las toallitas higiénicas.

Estos dos productos de higiene infantil se convierten en un básico de la cesta de la compra de las familias y, como en todo, siempre buscamos las mejores opciones para ellos, lo que significa dar con artículos que respeten su PH y cuiden de su piel. Dodot es una de las marcas que nos garantiza estos cuidados en sus productos y, por ello, es una de las favoritas de los padres. Y más si pueden conseguirla con rebajas como la que en Heraldo Shopping hemos encontrado en Amazon: el 'pack' de 15 paquetes de toallitas (810 en total) está rebajado un 31% para que, de costar 28,99 euros, las familias puedan añadirlo a su carrito por menos de 20.

Toallitas Sensitive para bebés, de Dodot. Amazon

Más allá de un precio irresistible, esta propuesta de Dodot es ideal si tenemos bebés en casa. Y es que, puede que no lo supieses, pero las toallitas Dodot Sensitive son apropiadas desde el primer día, puesto que están especialmente diseñadas para la piel de un recién nacido. Su fórmula ayuda a recuperar el pH natural y su solución libre de alcohol, sin perfume y 0% de fenoxietanol ayuda a prevenir la irritación de las zonas más sensibles, por lo que mantendremos la dermatitis a raya durante los primeros meses.

Más ofertas de Dodot

Para los papás que buscan comprar básicos para la higiene de sus hijos al mejor precio, ¡tenemos buenas noticias! En Amazon han rebajado otros productos infantiles básicos para que podamos hacer acopio de ellos al mejor precio, incluyendo dos gamas más de toallitas que se adaptan a diferentes necesidades o dos de pañales, tanto para bebés de 4a 8 kilos como para los superan los 17 pero aún necesitan algo de seguridad para pasar la noche sin percances.

