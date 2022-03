Ciencia que alimenta

Por qué el helado frito es el postre favorito de los astrónomos de la NASA

Según los técnicos de la agencia espacial estadounidense, la estructura de los cometas es análoga a la del helado frito: una bola recubierta de una corteza rígida y cristalina y un núcleo helado y poroso. Lo que no explican los astrónomos es por qué el helado no se derrite al sumergirlo en aceite. No problem, aquí se sirve la respuesta.