Por qué no deberías beber agua del grifo sin filtrar (¡ni gastar más de lo debido en mineral!)

Beber agua a lo largo del día es fundamental, aunque no tengamos sed. Así lo llevamos escuchando toda la vida y así lo hacemos para garantizar el bienestar de nuestro cuerpo. Pero, ¿eres de los que bebes agua del grifo o embotellada? El debate sobre qué agua es mejor y cuál deberías ingerir siempre está vigente, puesto que son muchos los que aseguran la mala calidad de la que corre por las tuberías. Y si eres de Zaragoza, esto es más común aún puesto que el agua de la capital aragonesa cuenta con muy mala fama.

El agua del grifo puede contener calcio, sodio, magnesio y otros compuestos y, aunque no hay problema en beberla, no está de más realizar un filtrado que nos ayude a deshacernos de las impurezas y que permita mejorar el sabor del agua. Con ello, además, contribuimos a evitar el despilfarro de plástico. ¡Y no tienes que invertir en una descalcificadora ni hacer obras en casa para conseguirlo!

La solución, ¡de oferta!

Si bien es cierto que en el mercado 'online' podemos encontrar diferentes soluciones para mejorar la calidad del agua que bebemos (y ahorrar, de paso, en la compra de botellas de plástico), desde Heraldo Shopping hemos apostado por la comodidad... ¡y la rebaja! Rastreando el catálogo de Amazon, hemos encontrado una propuesta de Brita que es aún más útil que las famosas jarras que llevaron a la fama a esta marca: un filtro de grifo que solo cuesta 50 euros.

Este grifo ayuda a que el agua ya salga filtrada. Amazon

Para empezar, hay que tener claro que este dispositivo ofrece una instalación sencilla, puesto que es compatible con grifos estándar; a lo que se suma su capacidad para ofrecer un flujo de agua en tres posiciones según las necesidades de nuestro hogar: agua filtrada, agua sin filtrar a chorro o a modo de ducha, este último muy práctico para lavar fruta o verdura. Además, para garantizar su correcto funcionamiento, este dispositivo marca en un indicador digital el momento en el que debemos hacer el cambio de filtro (aproximadamente cada 600 litros).

