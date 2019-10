Por qué debes beber agua aunque no tengas sed

El 54% de los españoles espera a tener sed para beber agua, según los resultados de un estudio sobre el consumo de agua en España realizado por Bezoya entre más de 50.000 personas. Según señala la compañía, los españoles están lejos de cumplir las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el consumo de agua, que debería ser de entre dos y tres litros por día. El estudio recoge que solo el 32% de las personas encuestadas ingiere más de dos litros de agua al día.

En este sentido, el 68% de los españoles admite no hidratarse correctamente pese a que el 95% es consciente de la importancia que tiene. Por lo tanto, el 54% de los encuestados asegura que casi siempre bebe cuando tienen sed, mientras que el 46% suele beber agua aunque no tenga sed. Bezoya subraya que la sed no es más que un síntoma de alerta del organismo que indica un estado inicial de deshidratación; por lo que el consumo de agua debería hacerse regularmente.

En este sentido, la responsable de Nutrición y Salud de Calidad Pascual, Elena Garea, ha explicado que "un mínimo de dos litros de agua al día garantiza el buen funcionamiento físico, cognitivo e incluso anímico, aunque la cantidad adecuada varía en función de cada individuo según su edad, sexo, peso o estado de salud". Además, añade que durante el ejercicio, en verano y en determinadas etapas fisiológicas, como el embarazo, "conviene incrementar la ingesta".

Del estudio también se extrae que el 39% de los españoles concentra su mayor consumo de agua durante las comidas, mientras que el restante 61% suele beber más agua entre horas. Aun así, cuando estas comidas son en momentos de ocio, el 43% admite no tomar agua porque 'queda soso', optando así por otro tipo de bebidas y refrescos. Finalmente, el 97% de los encuestados ha respondido que sabe que hidratarse adecuadamente es algo esencial para la salud, y por lo tanto les gustaría adoptar el hábito de hidratarse correctamente.

Para la compañía, fijarse un objetivo como beber medio litro de agua antes de las doce del mediodía, comer más frutas y verduras, combinar el agua con otras bebidas como zumos de fruta, leche o infusiones, y llevar siempre una botella encima, son algunas recomendaciones para mantenerse bien hidratado. "Siguiendo estos consejos conseguiremos adoptar el hábito de hidratarnos y cada vez será más fácil incorporarlo a la rutina diaria, aunque la ingesta se debe incrementar poco a poco para que el cuerpo se adapte", ha concluido Garea.

Ver otras noticias de salud